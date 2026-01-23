À LA UNE DU 23 JAN 2026
OM Mercato : la vente de Greenwood flinguée par une clause secrète ?

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 09:27
Le président de l'OM, Pablo Longoria, avec Medhi Benatia derrière lui.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Selon un média anglais, Manchester United aurait la possibilité de faire revenir Mason Greenwood pour un montant largement inférieur à ce qu’espère récupérer l’OM sur sa vente…

Le média anglais Football Insider vient de faire une révélation qui pourrait secouer l’OM : au moment de la vente de Mason Greenwood à Marseille à l’été 2024, Manchester United aurait ajouté une clause lui permettant de racheter l’ailier à un montant très intéressant. Le montant en question n’a pas filtré mais il serait évidemment très éloigné des 100 M€ qu’espèrent récupérer Medhi Benatia et Pablo Longoria lors de la vente de leur meilleur joueur. Cette information est-elle crédible ? Oui, et ce pour deux raisons.

La clause de rachat, une pratique devenue courante

La première, c’est que cette pratique est désormais très courante, notamment chez les clubs espagnols. Le FC Barcelone et le Real Madrid incluent ce genre de clause, quand ils laissent partir un joueur prometteur dont l’horizon est bouché en équipe première. Parfois, ils font même revenir le joueur en question pour un montant dérisoire, car négocié au moment de son départ, quand sa cote était au plus bas, pour mieux le vendre ensuite… La seconde, c’est que Manchester United a bien négocié la vente de Greenwood, avec par exemple ces 65% sur une future vente (qui descendront à 60% en cas de nouvelle qualification de l’OM en C1). La présence d’une clause secrète ne relève donc pas de la science-fiction.

Pour l’OM, ce serait un énorme coup dur car les dirigeants comptent financer leur recrutement estival avec la vente de Mason Greenwood. Si celle-ci devait leur rapporter moins qu’escompté (rappelons qu’il a été acheté 26 M€), leurs ambitions sur le marché des transferts serait forcément revue à la baisse !

