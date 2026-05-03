OM : Beye sauvé après l’humiliation à Nantes, Benatia lâché par le vestiaire !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Après la lourde défaite à Nantes (3-0), Pascal Dupraz a vivement critiqué la gestion de l’OM et pointé les responsabilités internes, tout en relativisant la part d’Habib Beye.

La crise s’intensifie à l’OM. Battu sèchement à Nantes (3-0) lors de la 32e journée de Ligue 1, le club phocéen traverse une fin de saison inquiétante. Désormais 7e, l’OM voit s’éloigner une qualification européenne et enchaîne les contre-performances avec seulement quatre points pris sur les six derniers matchs.

Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a livré une nouvelle analyse sans détour de la situation marseillaise.

“Un marasme” global à l’OM

Pour Dupraz, la crise dépasse largement le terrain. “J’ai bien l’impression que c’est la chronique d’une longue descente annoncée”, a-t-il lâché, évoquant un véritable “marasme” au sein du club.

L’ancien entraîneur pointe une instabilité structurelle persistante : changements d’entraîneurs répétés et mercatos à répétition. Une situation qu’il impute notamment à la direction, incarnée par Frank McCourt et Pablo Longoria.

Beye critiqué… mais pas principal responsable

Si Habib Beye est dans le viseur, Dupraz nuance toutefois son jugement :

“Celui qui a le moins de responsabilités, c’est Habib Beye.”

Arrivé récemment, l’entraîneur marseillais n’est pas, selon lui, le principal fautif. Mais Dupraz critique vivement sa communication après les matchs :

“Sa déclaration après le match est ubuesque. C’est ta responsabilité si les joueurs s’entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end.”

Une sortie qui souligne, selon lui, le rôle central du coach dans l’état d’esprit et la performance de son équipe.

Benatia également ciblé

Autre figure dans le viseur : Medhi Benatia. Dupraz estime que le directeur du football “n’est plus crédible”, notamment après avoir évoqué un départ tout en restant en poste.

“Comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte ? Ils s’en foutent.”

Une déclaration qui met en lumière une perte d’autorité au sein du vestiaire, symptôme d’un club en perte de repères.

Une fin de saison sous pression

Avec encore deux rencontres à disputer, dont un déplacement au Havre, l’OM joue gros. Une absence de qualification européenne serait un coup dur supplémentaire pour un club déjà fragilisé.

Dans ce contexte, le constat de Dupraz résonne comme un avertissement : sans remise en question globale, la situation pourrait continuer de se dégrader.