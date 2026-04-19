ASSE : après Sage au RC Lens, un ancien des Verts a fait deux victimes à l’OM

Après la défaite de l’OM à Lorient, Pascal Dupraz, ancien coach de l’ASSE, a détruit Benatia et Beye, comme il avait pu le faire avec Pierre Sage au RC Lens il y a quelques jours.

La défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient (2-0) en Ligue 1 continue de provoquer de fortes réactions. Après le coup de gueule très remarqué de Medhi Benatia, Pascal Dupraz a à son tour pris la parole sur RMC pour critiquer sévèrement la communication du dirigeant marseillais. Un coup de gueule similaire à celui qu’il a porté il y a quelques jours sur Pierre Sage après la défaite du RC Lens face au LOSC.

L’ancien entraîneur de l’ASSE n’a pas apprécié la sortie médiatique de Medhi Benatia après la rencontre, estimant qu’elle traduit un malaise interne à l’OM et une mauvaise gestion du vestiaire.

Dupraz recadre fermement Benatia

Dans une intervention très critique, Pascal Dupraz a déclaré :

« Quand on écoute Benatia, on ne peut qu’avoir le seul sentiment que c’est chacun pour sa gueule en fait dans ce club. C’est vraiment insupportable. Benatia n’est pas absout de tout non plus. Il a aussi ses responsabilités. Voilà que Benatia, après ce match catastrophique à Lorient, vient déglinguer les joueurs devant la presse. Il ne peut pas le faire ce dimanche matin à la Commanderie ? C’est pénible, de la part d’un ancien joueur expérimenté. C’est facile de tirer sur les joueurs. Il a dit que Lorient n’avait plus rien à jouer. Mais il est où le respect des clubs de Ligue 1 ? Parce que vous pensez que sous prétexte que Lorient n’aurait rien à jouer et qui n’avait perdu qu’un match à domicile depuis le début de saison était une proie facile pour l’OM ? C’est trop facile de parler comme ça. »

Beye en prend aussi plein la tête

Cette séquence illustre les tensions qui entourent actuellement l’OM. Si la sortie de Medhi Benatia visait à provoquer un électrochoc, elle est aujourd’hui critiquée pour sa forme et son timing. Et Habib Beye, le coach marseillais, n’a pas non plus échappé aux critiques de Dupraz.

« De son jeu, on ne voit rien, pourtant il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que je ne comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain. Les demi-espaces, les box, les compositions hybrides, bon hybride apparemment, ça ne dure pas beaucoup de kilomètres hein. Mets nous un peu de diesel, un peu d’essence. Parle nous vrai et mets une équipe qui rentre dans l’équipe adverse et montre sa supériorité. Je suis désolé de parler d’un confrère comme ça, c’est fatiguant. Mais lorsqu’il était consultant, il ne manquait pas de fracasser les entraîneurs français qui étaient si fébriles, si peureux et sans idées. Bah maintenant il est là, au milieu, et depuis qu’il est là, il a perdu 4 matches, il en a gagné 4. Il a régressé par rapport à son prédécesseur qui avait fait 56% de victoires en Ligue 1 dans son mandat ».

Pour Pascal Dupraz, laver son linge sale en public ne peut qu’accentuer les problèmes d’un groupe déjà sous pression à l’approche de la fin de saison.