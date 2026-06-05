Le départ annoncé de Pierre Sage ne se fera pas sans heurts dans les rangs du RC Lens au mercato estival.

L’été s’annonce brûlant du côté du RC Lens. Malgré un retour en Ligue des champions qui pourrait laisser imaginer une certaine stabilité, les dirigeants lensois restent fidèles à leur ligne de conduite économique. Selon L’Équipe, le club artésien vise au minimum 40 millions d’euros de ventes durant ce mercato estival et ne compte pas modifier sa politique salariale. Dans ce contexte, Jean-Louis Leca et les décideurs lensois vont devoir composer avec de nombreux mouvements, parfois contraints, afin de maintenir l’équilibre financier du projet.

La surprise Odsonne Édouard ?

Plusieurs éléments ont déjà quitté ou sont en passe de quitter le Racing. Adrien Thomasson a rejoint le Stade Rennais tandis que Wesley Saïd a aussi bouclé ses valises. Tout comme Allan Saint-Maximin. Le cas de Malang Sarr apparaît également comme un dossier très avancé. Deux autres joueurs pourraient les imiter prochainement : Mamadou Sangaré et Samson Baidoo. Deux jeunes profils à forte valeur marchande qui pourraient permettre au RC Lens de générer des liquidités importantes tout en poursuivant sa stratégie de valorisation des talents.

Mais le nom qui surprend le plus dans cette liste est sans doute celui d’Odsonne Édouard. L’attaquant semblait pourtant avoir retrouvé des couleurs sous les couleurs lensoises. Après des périodes plus compliquées dans sa carrière, il avait réussi à se relancer et à redevenir un élément crédible du projet sportif. Pourtant, selon le quotidien sportif, son départ figure désormais parmi les scénarios les plus probables de l’été. Une hypothèse qui pourrait surprendre les observateurs tant son profil semblait pouvoir s’inscrire dans la durée au sein de l’effectif lensois.

Un premier signal positif pour le RC Lens

Dans ce contexte agité, le club a tout de même enregistré une bonne nouvelle avec la signature définitive de Saud Abdulhamid. Le latéral saoudien a été recruté définitivement après la levée de son option d’achat auprès de l’AS Rome pour un montant estimé à 3,5 millions d’euros.

Un investissement mesuré qui correspond parfaitement à la stratégie actuelle du club. Mais cette opération ne masque pas l’ampleur du chantier qui attend encore les dirigeants lensois. Entre les départs actés, ceux qui se dessinent et les possibles offres à venir, le mercato du RC Lens ne fait que commencer.