Le départ annoncé de Pierre Sage du RC Lens devrait entraîner une vague de départs au mercato estival.

Le RC Lens s’apprête à vivre un été particulièrement mouvementé. Quelques heures après le départ annoncé de Pierre Sage, plusieurs cadres de l’effectif artésien se retrouvent au cœur des spéculations du mercato. Deux noms reviennent avec insistance : Malang Sarr et Allan Saint-Maximin.

Sarr prend son temps

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Malang Sarr a retrouvé des couleurs sous les ordres de Pierre Sage. À 27 ans, le défenseur central gaucher a disputé 27 rencontres et s’est imposé comme l’un des hommes forts du dispositif lensois. Une renaissance inattendue qui n’est pas passée inaperçue sur le marché. Selon Foot Mercato, la direction du RC Lens souhaite prolonger son contrat. Pour l’instant, l’ancien joueur de Chelsea n’a toutefois pas donné suite favorablement à cette proposition.

Plusieurs clubs se sont renseignés sur son profil, y compris une formation ambitieuse du haut de tableau de Ligue 1. Le Stade Rennais figure notamment parmi les clubs évoqués autour de son nom. Malgré ces intérêts, aucune offre concrète n’aurait encore été formulée. Non retenu par le Sénégal pour la Coupe du monde 2026, Malang Sarr dispose désormais de plusieurs semaines pour réfléchir sereinement à la suite de sa carrière après avoir participé au sacre lensois en Coupe de France.

Saint-Maximin vers la MLS ?

Autre dossier brûlant : celui d’Allan Saint-Maximin. Arrivé dans l’Artois pour se relancer après une aventure compliquée au Mexique, l’ailier français a rapidement retrouvé son influence sur les terrains. Malgré une condition physique encore perfectible, le joueur de 29 ans a affiché une efficacité remarquable avec trois buts et trois passes décisives en seulement dix apparitions en Ligue 1. Des statistiques qui ont convaincu les dirigeants lensois de lui proposer de poursuivre l’aventure.

Mais l’avenir de l’ancien joueur de Newcastle demeure très flou. Son nom a récemment été associé à l’OM, toujours à l’affût des bonnes opportunités offensives sur le marché. Dans le même temps, la MLS se montre particulièrement active. Foot Mercato révèle ainsi que Charlotte FC souhaite faire de Saint-Maximin son designated player pour la saison prochaine. Un statut réservé aux têtes d’affiche du championnat nord-américain et permettant de dépasser les contraintes salariales habituelles imposées aux clubs. L’Équipe confirme que cette piste serait la plus chaude et celle que devrait choisir l’ancien crack de l’ASSE.