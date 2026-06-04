RC Lens : Florian Thauvin victime d’un sale coup !

Florian Thauvin pensait sûrement profiter d’un moment de répit après la saison. Actuellement en vacances du côté de Monaco, où il participait notamment à un événement caritatif en présence de Ronaldinho, l’attaquant du RC Lens a pourtant reçu une très mauvaise nouvelle : son domicile situé dans le Nord a été cambriolé en début de semaine.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin. Alors que l’habitation était vide, quatre individus se seraient introduits dans la maison du joueur lensois avant de repartir avec plusieurs objets, notamment des bijoux. Un jeune homme de 18 ans a depuis été arrêté et présenté devant la justice.

Le domicile de Thauvin cambriolé en son absence

C’est un sale coup pour Florian Thauvin. Pendant que le joueur se trouvait à Monaco, son domicile a été pris pour cible par des cambrioleurs. Une situation malheureusement de plus en plus fréquente dans le monde du football, où les joueurs professionnels sont parfois visés en raison de leur exposition médiatique.

Selon les premiers éléments, quatre personnes auraient pénétré dans la maison de l’attaquant lensois durant la nuit. L’habitation étant vide au moment des faits, les cambrioleurs ont pu agir avant de prendre la fuite avec leur butin.

Des bijoux auraient notamment été dérobés.

Quatre suspects, un seul interpellé

Après le cambriolage, les suspects auraient pris la fuite en voiture avant d’abandonner leur véhicule. Les forces de l’ordre sont parvenues à interpeller l’un d’entre eux peu de temps après les faits.

Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans, tout juste majeur. Présenté devant le tribunal ce mercredi 3 juin, il a reconnu sa participation au cambriolage. D’après La Voix du Nord, le prévenu, scolarisé en terminale en Seine-et-Marne, a expliqué à la barre avoir été “recruté” pour participer à ce vol par effraction, sans connaître l’identité de la victime.

Une défense qui n’a pas empêché le parquet de réclamer une peine lourde.

Dix-huit mois de prison ferme requis

Le parquet a requis dix-huit mois de prison ferme contre le jeune homme, ainsi que la révocation d’un sursis de six mois. Un mandat de dépôt a également été demandé.

La décision du tribunal sera rendue le 24 juin. En attendant, l’enquête devra permettre de déterminer le rôle exact de chacun des suspects et, surtout, de retrouver les autres personnes impliquées dans ce cambriolage.

Car pour l’heure, sur les quatre cambrioleurs présumés, un seul a été interpellé.

Une mauvaise nouvelle pour l’attaquant lensois

Pour Florian Thauvin, cette affaire vient forcément ternir une période qui devait être plus légère. Après une saison intense, le joueur du RC Lens profitait d’un séjour à Monaco, dans un cadre plus détendu et caritatif, aux côtés notamment de Ronaldinho.

Mais ce cambriolage rappelle brutalement que les footballeurs restent des cibles privilégiées. Leur absence est parfois repérée, leurs déplacements sont suivis, et certains malfaiteurs n’hésitent pas à profiter de ces moments pour passer à l’action.

Heureusement, l’habitation était vide au moment des faits, évitant une situation potentiellement encore plus traumatisante.

Cette affaire s’ajoute à une longue liste de cambriolages visant des joueurs professionnels ces dernières années. Entre la visibilité sur les réseaux sociaux, les calendriers sportifs publics et les périodes de vacances, les footballeurs sont particulièrement exposés.

Le cas Florian Thauvin rappelle donc l’importance de la prudence, même en dehors des terrains. Pour le joueur lensois, l’essentiel sera désormais de laisser la justice faire son travail et de tourner la page au plus vite.

Une chose est sûre : alors qu’il pensait profiter d’un moment de repos, Florian Thauvin a été rattrapé par une bien mauvaise surprise.