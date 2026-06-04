Cité au Stade Rennais et au RC Lens, où il a déjà évolué, Loïs Openda cherche une porte de sortie au mercato et pourrait bien revenir en Ligue 1.

L’histoire entre Loïs Openda et la Juventus pourrait tourner court. Recruté définitivement l’été dernier pour 42,5 millions d’euros en provenance du RB Leipzig, l’international belge n’a jamais réussi à s’imposer dans le Piémont. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement deux buts inscrits en 34 rencontres toutes compétitions confondues, dont un en Serie A et un autre en Ligue des champions. Des statistiques très éloignées des attentes placées en lui au moment de son transfert. À 26 ans, l’ancien attaquant du RC Lens se retrouve désormais à un tournant de sa carrière.

Monaco à fond sur Openda

Malgré ses 33 sélections avec la Belgique, Openda a également vécu une désillusion sur le plan international. L’attaquant a perdu du terrain dans la hiérarchie des Diables Rouges derrière des joueurs comme Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio ou encore Matías Fernández-Pardo. Un contexte qui renforce sa volonté de retrouver du temps de jeu et un environnement favorable à sa relance. La Juventus ne compterait d’ailleurs plus réellement sur lui pour la saison à venir.

Selon Sky Sport Italia, plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt. Parmi eux figurent notamment l’Eintracht Francfort et Nottingham Forest. Mais c’est surtout l’AS Monaco qui attire l’attention dans ce dossier. Le club de la Principauté étudierait sérieusement la possibilité d’accueillir l’ancien Lensois sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui permettrait de limiter les risques financiers tout en récupérant un joueur dont le potentiel reste largement reconnu.

L’intérêt monégasque n’est pas anodin. L’ASM pourrait connaître plusieurs départs majeurs au cours de ce mercato estival. Le très convoité Maghnes Akliouche fait l’objet de nombreuses sollicitations. Même situation pour Folarin Balogun et Mika Biereth, dont les situations pourraient évoluer. Dans cette perspective, Loïs Openda représenterait une opportunité intéressante. Son expérience de la Ligue 1, où il avait brillé sous le maillot lensois, constitue un argument de poids.

Le RC Lens et le Stade Rennais distancés ?

Ces derniers mois, des rumeurs avaient également évoqué un possible intérêt du RC Lens ou du Stade Rennais. Mais à ce stade, aucune de ces pistes ne semble aussi avancée que celle menant à Monaco. L’absence de Ligue des champions et les contraintes financières monégasques rendent l’opération complexe, mais le prêt avec option d’achat apparaît comme une formule crédible.

Après une saison cauchemardesque à Turin, Openda pourrait donc retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. Et si le retour en Ligue 1 se confirme, il pourrait bien se faire sous les couleurs d’un autre cador du championnat.