Intéressé par le profil de Zadok Yohanna (AIK, 18 ans), le Real Madrid pourrait se faire devancer par le Stade Rennais au mercato.

Le mercato s’emballe autour de Zadok Yohanna. À seulement 18 ans, le milieu offensif nigérian est en train de devenir l’un des dossiers les plus chauds du marché européen. L’ailier droit de l’AIK Fotboll impressionne en Suède par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un, un profil qui rappelle certains ailiers explosifs du football moderne. Ses performances n’ont évidemment pas échappé aux grands clubs européens.

Le Stade Rennais dans la course mais prudent

Selon Expressen, le Real Madrid suit de près son évolution, tout comme de nombreux clubs de Premier League et de Bundesliga. Parmi eux, Brighton & Hove Albion serait déjà passé à l’action avec une offre avoisinant les 23 millions d’euros. Une somme qui pourrait faire de lui le transfert le plus cher de l’histoire du championnat suédois.

L’AIK, de son côté, attendrait près de 25 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Le Stade Rennais fait partie des clubs attentifs à l’évolution du joueur. Sous l’impulsion de Franck Haise, le club breton continue de cibler des jeunes talents à fort potentiel pour renforcer son projet sportif. Cependant, Rennes ne semble pas prêt à entrer dans une surenchère financière face aux cadors européens.

Un profil séduisant mais un dossier risqué

Le club privilégierait une approche plus mesurée, conscient de la part d’incertitude liée à un joueur aussi jeune, encore en phase de développement et non testé dans un championnat majeur. Si le potentiel de Yohanna est unanimement salué, son adaptation aux grands championnats reste une inconnue.

C’est précisément ce qui pousse certains clubs à la prudence malgré l’enthousiasme autour de son talent. Le Stade Rennais devra donc trancher : tenter un coup d’éclat face au Real Madrid et à la Premier League, ou rester en retrait sur un dossier jugé trop spéculatif.