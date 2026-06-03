Stade Rennais Mercato : Deux signatures prioritaires identifiées !

Le Stade Rennais veut bâtir dans la continuité. Après une belle sixième place en Ligue 1 et un retour attendu en Ligue Europa, le club breton ne compte pas repartir de zéro cet été. Bien au contraire. La direction rennaise a déjà identifié deux dossiers prioritaires pour consolider son projet : les prolongations d’Estéban Lepaul et d’Abdelhamid Aït-Boudlal.

Un signal fort envoyé au mercato. Alors que plusieurs joueurs rennais pourraient logiquement attirer les convoitises après une saison réussie, Loïc Désiré, le directeur sportif du SRFC, a été très clair auprès de L’Équipe : Rennes veut conserver ses éléments forts. Et parmi eux, deux noms ressortent avec insistance.

Lepaul, le goleador que Rennes veut verrouiller

Auteur d’une saison exceptionnelle, Estéban Lepaul s’est imposé comme l’un des hommes forts du Stade Rennais. Avec 21 buts et 5 passes décisives en 34 matchs, l’attaquant a tout simplement changé de dimension. Son efficacité devant le but impressionne, tout comme sa capacité à être décisif dans les moments importants.

Les chiffres Data’Scout confirment son impact majeur dans le projet breton. Lepaul affiche notamment un centile 93 en conversion but/tir et un centile 97 dans le domaine de l’attaquant de pressing. Autrement dit, il ne se contente pas de marquer : il travaille, harcèle, anticipe et pèse constamment sur les défenses adverses.

Pas forcément le joueur le plus explosif du championnat, Lepaul compense par une intelligence de déplacement redoutable et un sens du but clinique. Avec un taux de duels offensifs gagnés de 84%, il représente aujourd’hui un profil rare sur le marché. Valorisé autour de 35 M€ et sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant rennais suscite forcément des intérêts. Mais Rennes n’a pas l’intention de le laisser filer si facilement.

Aït-Boudlal, le pari d’avenir que Rennes veut sécuriser

L’autre dossier prioritaire concerne Abdelhamid Aït-Boudlal. À seulement 20 ans, le défenseur central s’est imposé comme l’un des jeunes éléments les plus prometteurs du groupe rennais. Son profil athlétique plaît énormément en interne, et ses statistiques confirment un potentiel très intéressant.

Avec un centile 97 pour le nombre de sprints et un centile 96 pour la distance parcourue à haute intensité, Aït-Boudlal possède des qualités physiques largement au-dessus de la moyenne. Il doit encore progresser dans la relance et la construction du jeu, mais son potentiel est évident.

Valorisé autour de 15 M€, le jeune défenseur représente exactement le type de joueur que Rennes veut accompagner dans la durée. Un talent à développer, à valoriser, mais surtout à ne pas perdre trop tôt.

Rennes ne veut plus être un simple club de passage

Pour Loïc Désiré, le message est clair : le Stade Rennais veut garder ses meilleurs éléments. « On veut garder le joueur, c’est clair », a notamment expliqué le dirigeant breton. Des offres importantes auraient déjà été repoussées, preuve que le club ne compte pas céder à la première sollicitation venue.

Avec la Ligue Europa à disputer, Rennes aura besoin d’un groupe plus large, mais aussi d’un socle fort. Prolonger Lepaul et Aït-Boudlal permettrait donc d’envoyer un message puissant : le Stade Rennais veut grandir avec ses talents, et non les regarder partir au premier gros chèque.

L’été s’annonce animé en Bretagne, mais une chose est déjà claire : avant de recruter, Rennes veut d’abord verrouiller ses priorités.