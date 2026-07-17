À Dinard, le Stade Rennais s’est imposé largement contre l’EA Guingamp en amical (3-1). Les recrues estivales se sont distinguées.

Le Stade Rennais poursuit sa montée en puissance. Opposés à l’EA Guingamp à Dinard pour leur deuxième match de préparation estivale, les hommes de Franck Haise se sont imposés avec autorité (3-1) dans un système en 4-2-3-1. Au-delà du résultat, plusieurs recrues se sont immédiatement illustrées et offrent déjà de belles promesses avant le début de la saison.

Thomasson a déjà trouvé ses marques

Arrivé cet été au Stade Rennais, Adrien Thomasson n’a pas attendu longtemps pour se montrer décisif. Dès la 11e minute, l’ancien Lensois a parfaitement frappé un corner repris victorieusement de la tête par Issa Soumaré. Une première passe décisive qui confirme sa qualité sur coups de pied arrêtés et son importance dans l’animation offensive rennaise. Très disponible entre les lignes, Thomasson a également apporté son expérience au milieu de terrain durant toute la première période.

Lepaul confirme ses qualités de finisseur

Autre satisfaction de la soirée : Esteban Lepaul. L’attaquant du Stade Rennais a inscrit le deuxième but d’une tête puissante après un centre parfaitement ajusté de Przemyslaw Frankowski. Toujours bien placé dans la surface, Lepaul confirme qu’il possède un vrai sens du but et pourrait rapidement devenir une arme importante dans le secteur offensif rennais. Sa complémentarité avec les autres éléments offensifs laisse entrevoir des perspectives intéressantes.

Esteban #LePaul n’a rien perdu de son talent, deux buts en deux matchs.



Admirez cette magnifique détente sur cette tête ! ⚽️⚫️🔴 pic.twitter.com/W7ZbvbE945 — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) July 17, 2026

Soumaré démarre idéalement son aventure rennaise

Impossible de ne pas souligner les débuts réussis d’Issa Soumaré. Pour sa première réalisation sous les couleurs rennaises, l’ailier a parfaitement coupé la trajectoire du corner de Thomasson pour ouvrir le score. Très actif sur son côté, il a constamment cherché à provoquer et à créer des différences. Une prestation encourageante qui devrait rapidement séduire les supporters du Roazhon Park.

Haise multiplie les essais

À la pause, Franck Haise a largement fait tourner son effectif afin de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Rouault, Merlin, Reynolds, Camara, Nordin et Mayenda sont tous entrés en jeu, tandis que Djaoui Cissé a inscrit le troisième but rennais en fin de rencontre après un bon service de Rouault. Le Stade Rennais continue donc sa préparation avec confiance avant son prochain rendez-vous face au Club Bruges, prévu le samedi 25 juillet au Roazhon Park.