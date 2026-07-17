À peine arrivé en Côte d’Ivoire pour un stage de quelques jours, l’OM déchaîne déjà les foules. Notamment un joueur de Bruno Genesio…

L’OM n’a pas encore disputé son premier match de préparation en Côte d’Ivoire que l’engouement est déjà immense. Un jeune joueur de Bruno Genesio attire particulièrement tous les regards : Ange Lago. L’attaquant ivoirien a reçu un accueil digne des plus grandes stars à son arrivée, preuve de l’immense attente qui l’entoure dans son pays.

Ange Lago accueilli comme une véritable star

À peine descendu de l’avion, Ange Lago a été porté par une foule en délire. Sur les images diffusées par l’OM, le jeune attaquant ivoirien est accueilli par de nombreux supporters venus spécialement pour l’apercevoir. Chants, banderoles, demandes de photos et d’autographes : le Marseillais a eu droit à une réception particulièrement chaleureuse. Un accueil qui témoigne déjà de sa popularité grandissante en Côte d’Ivoire.

La venue de l’OM en Côte d’Ivoire suscite un véritable enthousiasme. Le club phocéen profite de ce stage pour renforcer son lien avec ses nombreux supporters africains, tandis que Bruno Genesio peut poursuivre la préparation de son groupe dans un environnement particulièrement favorable.

Genesio compte sur lui à l’OM

L’attente est désormais forte autour du premier match amical face au FC Yamoussoukro, programmé ce soir à 20 heures. Le jeune Ange Lago fait partie des jeunes joueurs suivis avec attention durant cette préparation estivale.

Le nouvel entraîneur de l’OM souhaite observer plusieurs éléments prometteurs avant le début de la saison et l’attaquant ivoirien entend bien saisir sa chance. Au vu de l’accueil reçu dans son pays, la pression sera forte, mais l’occasion est idéale pour confirmer les espoirs placés en lui sous les couleurs olympiennes.