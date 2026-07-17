OM : Genesio pourrait relancer un défenseur que personne n’attendait

De retour à Marseille après une saison encourageante au FC Lorient, Bamo Meïté pourrait profiter des nombreux changements attendus en défense pour se relancer à l’OM. À deux ans de la fin de son contrat, le défenseur ivoirien possède une véritable carte à jouer.

Et si l’une des surprises du mercato marseillais se trouvait déjà dans l’effectif ? Alors que l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes pour renforcer sa défense centrale, Bamo Meïté pourrait finalement s’imposer comme une solution crédible pour Bruno Genesio.

Prêté au FC Lorient la saison dernière, le défenseur de 24 ans a retrouvé du temps de jeu et une certaine régularité. Sans forcément briller chaque week-end, il a réalisé une saison suffisamment sérieuse pour revenir à Marseille avec de nouvelles ambitions. Son objectif sera désormais de retrouver le niveau affiché lors de ses premiers mois sous le maillot olympien.

Les départs de Balerdi et Egan-Riley peuvent tout changer

La situation contractuelle et sportive des autres défenseurs pourrait lui ouvrir une porte inattendue. Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley sont annoncés sur le départ. Si ces deux mouvements se concrétisent, Meïté deviendrait le seul défenseur central droitier encore présent dans l’effectif marseillais.

Une particularité loin d’être anodine pour l’équilibre de la future défense. Sa capacité à évoluer dans l’axe droit, sa puissance physique et sa connaissance de la Ligue 1 pourraient inciter Bruno Genesio à le tester sérieusement durant la préparation estivale.

Sous contrat pour encore deux saisons, l’ancien Lorientais arrive également à un moment décisif de son aventure olympienne. L’OM devra rapidement choisir entre lui redonner une place dans la rotation, le prolonger ou profiter de ce mercato pour envisager un transfert.

🔵⚪️ | 🇨🇮 Meité une carte à jouer cette année ?



👀 Comme évoqué dans La Provence du jour, à 2 ans de la fin de son contrat, Bamo Meité pourrait avoir une carte à jouer au sein de la défense centrale olympienne.



🎯 Avec les départs très probables de Balerdi et Egan-Riley, il… pic.twitter.com/A6eYKM9CTy — LePetitOM (@LePetitOM) July 17, 2026

Meïté doit saisir sa seconde chance

Tout ne sera cependant pas offert à Bamo Meïté. Son premier passage à Marseille avait laissé une impression mitigée, entre débuts prometteurs, erreurs coûteuses et difficultés à s’installer durablement. Pour bouleverser la hiérarchie, l’Ivoirien devra montrer davantage de constance et rassurer dans la relance comme dans le placement défensif.

Sa saison à Lorient lui a néanmoins permis de retrouver du rythme et de la confiance. Dans un secteur qui pourrait connaître une profonde reconstruction, son retour ressemble donc à une véritable seconde chance.

L’OM recrutera probablement au moins un défenseur central cet été, mais Meïté peut permettre au club d’éviter de multiplier les dépenses à ce poste. Encore considéré comme un joueur de complément il y a quelques semaines, il pourrait rapidement devenir beaucoup plus important que prévu. À lui désormais de profiter de la préparation pour rebattre totalement les cartes.