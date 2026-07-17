OM : après Bakola, cette pépite pourrait également échapper à Marseille pour Sassuolo !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Contraint de recruter avec des moyens limités, l’Olympique de Marseille mise désormais sur de jeunes talents à fort potentiel. Le club phocéen serait particulièrement actif pour attirer Mauro Furtado, défenseur central de 17 ans qui refuse de prolonger au Benfica Lisbonne.

L’OM va devoir se montrer inventif sur le marché des transferts. Dans un contexte financier délicat, Grégory Lorenzi a reconnu que le club ne pouvait plus se permettre de multiplier les opérations à plusieurs dizaines de millions d’euros. La priorité marseillaise consiste d’abord à vendre plusieurs joueurs et à réduire une masse salariale encore trop importante.

Une fois ce travail réalisé, l’OM cherchera des opportunités accessibles et des joueurs susceptibles de prendre rapidement de la valeur. C’est précisément dans cette nouvelle stratégie que s’inscrit le dossier Mauro Furtado.

Furtado refuse de prolonger au Benfica

Selon Record et La Minute OM, Marseille suit très attentivement la situation du défenseur central portugais. Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027, Furtado ne souhaiterait pas prolonger son aventure à Lisbonne. Une décision qui pourrait obliger son club formateur à envisager un transfert dès cet été pour éviter de le perdre à moindre coût.

International portugais U17, le défenseur fêtera ses 18 ans le 30 juillet. Malgré son potentiel et son titre de champion du monde dans sa catégorie, il n’a toujours pas intégré l’équipe réserve de Benfica. Contrairement à plusieurs joueurs de sa génération, Furtado reste cantonné aux équipes de jeunes.

Sa taille, 1,83 m, susciterait notamment quelques interrogations au sein du club lisboète. Benfica aurait des doutes concernant sa capacité à s’imposer durablement dans l’axe face à des attaquants plus puissants. Un constat qui ne semble absolument pas refroidir les recruteurs marseillais.

🚨 INFO LMO :



Le jeune défenseur portugais de Benfica, Mauro Furtado, est bien dans le viseur de l'OM.



Le club olympien suit de très près le profil du prometteur joueur lisboète. 👀🇵🇹



Annoncé par @AntonioParr8 #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/8T8qC9dR10 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 16, 2026

L’OM face à Strasbourg et Sassuolo

L’Olympique de Marseille ne serait toutefois pas seul sur le dossier. Strasbourg, habitué à miser sur de très jeunes joueurs, aurait également manifesté son intérêt. Sassuolo surveillerait aussi la situation du Portugais et pourrait lui proposer un projet favorable à son développement.

Reste à déterminer le rôle envisagé par l’OM. Sans aucune apparition chez les professionnels, Furtado semble encore trop tendre pour devenir immédiatement un titulaire dans la défense de Bruno Genesio. Marseille pourrait néanmoins l’intégrer progressivement au groupe professionnel ou lui offrir du temps de jeu avec l’équipe réserve.

Dans un secteur défensif susceptible d’être profondément remanié par les départs attendus de Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley, son arrivée constituerait avant tout un investissement pour l’avenir. Le pari serait peu coûteux, mais potentiellement très rémunérateur si Furtado confirme les espoirs placés en lui.

L’OM n’a peut-être plus les moyens de recruter des joueurs déjà confirmés à prix d’or. Il veut désormais les attirer avant leur explosion. Et Mauro Furtado pourrait devenir l’un des premiers symboles de cette nouvelle politique.