OM : le couperet est tombé pour l’ancien minot

Parti à l’AS Roma cet été, Robinio Vaz a connu un premier contretemps dans sa préparation. Touché au genou droit à l’entraînement, l’ancien attaquant de l’OM a passé des examens qui ont finalement écarté le pire.

Une alerte au genou dans la capitale italienne

La préparation estivale de Robinio Vaz avec l’AS Roma a été freinée par une blessure contractée lors d’une séance d’entraînement. L’attaquant français de 19 ans, arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille, s’est blessé au genou droit alors qu’il commençait à trouver ses repères dans son nouveau club.

Depuis son arrivée en Italie, le joueur formé dans l’environnement marseillais avait plutôt bien lancé son aventure romaine, avec 14 apparitions toutes compétitions confondues, un but et deux passes décisives. Des chiffres encore modestes, mais qui témoignent d’une intégration progressive sous les ordres de Gian Piero Gasperini, réputé très exigeant sur le plan tactique.

Le diagnostic rassure la Roma

Selon les informations de Football Club de Marseille, les examens médicaux ont révélé une lésion de premier degré du ligament collatéral du genou droit. Le staff romain craignait initialement une blessure plus sérieuse, mais l’atteinte reste finalement limitée.

Ce verdict constitue une nouvelle plutôt rassurante pour l’AS Roma, qui évite une absence longue à un moment important de sa préparation. Pour Vaz, chaque semaine de travail collectif compte, entre adaptation au football italien, automatisation dans le système de Gasperini et place à se faire dans la hiérarchie offensive.

Deux semaines d’arrêt, un timing à surveiller

L’ancien Marseillais devrait manquer environ deux semaines de compétition. Un délai qui reste gérable à ce stade de la présaison, même s’il tombe au moment où les repères collectifs se construisent et où les entraîneurs commencent à affiner leurs choix.

Dans un OM en reconstruction, il peut être la vraie bonne surprise. Son prêt à Lorient l’a remis en confiance, et son profil colle parfaitement au projet. — @LaTribuneOM https://x.com/LaTribuneOM/status/2078119744129905110

À Marseille, le dossier Vaz reste forcément suivi de loin, tant son évolution avait déjà alimenté les rebondissements autour de son avenir. Sa valeur marchande, estimée à 18 M€, illustre aussi la trajectoire rapide d’un élément prometteur encore en pleine construction.

Un retour sans précipitation

Si le diagnostic se confirme, Robinio Vaz pourrait retrouver le groupe romain avant les dernières échéances de préparation. La consigne devrait toutefois rester claire à Rome : prudence et gestion progressive, sans prendre le moindre risque avec son genou droit.

Dans un secteur offensif où la concurrence s’annonce dense, ces quinze jours d’arrêt ne sont pas neutres. Mais l’ancien joueur de l’OM peut surtout souffler : la blessure redoutée n’a pas été confirmée.