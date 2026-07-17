À LA UNE DU 17 JUIL 2026
[19:20]FC Nantes : le ton monte entre les Kita et Mostafa Mohamed 
[19:00]Stade Rennais Mercato : après Kebbal, coup de théâtre pour Cresswell ! 
[18:40]OM Mercato : Lorenzi a bouclé le transfert d’un attaquant estampillé Premier League !
[18:28]OM : le couperet est tombé pour l’ancien minot
[18:20]ASSE Mercato : un attaquant et une nouvelle recrue on signé chez les Verts !
[18:00]France – Angleterre : Deschamps s’agace après l’Espagne et prépare une révolution dans son onze 
[17:40]RC Lens Mercato : Toppmöller a reçu un premier bon signal pour Openda
[17:20]OM : le premier onze de Bruno Genesio a déjà fuité ! 
[17:00]PSG Mercato : un renfort offensif à 90 M€ bien connu au FC Nantes débarque à Paris
[16:40]OM Mercato : deux pistes de Lorenzi tombent à l’eau, dont un ancien de l’OL

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Toppmöller a reçu un premier bon signal pour Openda

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 17:40
Loïs Openda (Juve)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers du RC Lens sur ce mercato estival, Loïs Openda (Juventus, 26 ans) ne semble pas insensible à un retour à Bollaert cet été. 

Et si Loïs Openda préparait déjà son retour au RC Lens ? L’ancien buteur des Sang et Or a fait réagir les supporters lensois avec un message remarqué sur les réseaux sociaux, en plein mercato estival. De quoi relancer les spéculations autour d’un éventuel come-back à Bollaert ?

Un commentaire qui fait parler les supporters  

Sur une publication Instagram officielle de la Ligue 1 mettant en avant ses plus beaux souvenirs sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda n’est pas resté silencieux. L’attaquant de la Juventus a commenté avec un sobre mais évocateur « B3OOM », accompagné d’un doigt levé, d’un cerveau et d’un ballon. Un message qui n’a évidemment pas échappé aux supporters lensois, nombreux à y voir un clin d’œil à leur ancien chouchou.

Faut-il y voir un indice sur son avenir ? Pas forcément. Ce type de réaction montre avant tout qu’Openda garde un excellent souvenir de son passage au RC Lens et reste attaché au club artésien. En revanche, un commentaire sur les réseaux sociaux ne constitue en rien la preuve qu’un retour est en préparation. À ce stade, il s’agit davantage d’un signe d’affection que d’un véritable indice de mercato.

Le RC Lens rêve toujours de son ancien buteur

Les qualités de Loïs Openda ne sont plus à présenter à Bollaert. Son explosivité, sa vitesse et son efficacité avaient largement contribué à la qualification historique du RC Lens pour la Ligue des champions. Un profil qui collerait parfaitement aux attentes de Dino Toppmöller pour dynamiser son secteur offensif.

Reste toutefois un obstacle majeur : le coût d’une telle opération. Entre son statut, son salaire et l’indemnité de transfert que réclamerait la Juventus, un retour apparaît aujourd’hui très compliqué sur le plan financier. Le commentaire d’Openda fera sans doute rêver les supporters lensois, mais il est encore bien trop tôt pour parler d’un véritable rapprochement entre les deux parties.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot