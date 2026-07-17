La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans les petits papiers du RC Lens sur ce mercato estival, Loïs Openda (Juventus, 26 ans) ne semble pas insensible à un retour à Bollaert cet été.

Et si Loïs Openda préparait déjà son retour au RC Lens ? L’ancien buteur des Sang et Or a fait réagir les supporters lensois avec un message remarqué sur les réseaux sociaux, en plein mercato estival. De quoi relancer les spéculations autour d’un éventuel come-back à Bollaert ?

Un commentaire qui fait parler les supporters

Sur une publication Instagram officielle de la Ligue 1 mettant en avant ses plus beaux souvenirs sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda n’est pas resté silencieux. L’attaquant de la Juventus a commenté avec un sobre mais évocateur « B3OOM », accompagné d’un doigt levé, d’un cerveau et d’un ballon. Un message qui n’a évidemment pas échappé aux supporters lensois, nombreux à y voir un clin d’œil à leur ancien chouchou.

Faut-il y voir un indice sur son avenir ? Pas forcément. Ce type de réaction montre avant tout qu’Openda garde un excellent souvenir de son passage au RC Lens et reste attaché au club artésien. En revanche, un commentaire sur les réseaux sociaux ne constitue en rien la preuve qu’un retour est en préparation. À ce stade, il s’agit davantage d’un signe d’affection que d’un véritable indice de mercato.

Le RC Lens rêve toujours de son ancien buteur

Les qualités de Loïs Openda ne sont plus à présenter à Bollaert. Son explosivité, sa vitesse et son efficacité avaient largement contribué à la qualification historique du RC Lens pour la Ligue des champions. Un profil qui collerait parfaitement aux attentes de Dino Toppmöller pour dynamiser son secteur offensif.

Reste toutefois un obstacle majeur : le coût d’une telle opération. Entre son statut, son salaire et l’indemnité de transfert que réclamerait la Juventus, un retour apparaît aujourd’hui très compliqué sur le plan financier. Le commentaire d’Openda fera sans doute rêver les supporters lensois, mais il est encore bien trop tôt pour parler d’un véritable rapprochement entre les deux parties.