RC Lens Mercato : le tapis rouge est déroulé pour Loïs Openda !

Le rêve d’un retour de Loïs Openda au RC Lens prend de l’ampleur, et les supporters sang et or ont massivement affiché leur enthousiasme.

Le peuple lensois a parlé : Loïs Openda reste profondément apprécié à Bollaert. Alors que la perspective d’un retour de l’ancien buteur du RC Lens agite le mercato, les supporters ont clairement affiché leur position dans un sondage proposé sur notre compte X @ButRCLens.

À la question : « Après la confirmation de la rumeur Loïs Openda, êtes-vous emballés par un retour ? », les résultats sont sans appel. Sur les 148 votes enregistrés, 73 % des participants ont répondu “Évidemment”, preuve de l’immense popularité conservée par l’attaquant belge dans l’Artois. Seuls 6,8 % se montrent sceptiques, tandis que 20,3 % préfèrent attendre de voir avant de se prononcer.

Un engouement qui confirme que le passage de Loïs Openda sous le maillot lensois a marqué les esprits, même si son départ et certaines déclarations avaient été mal vécues par les supporters. Arrivé en provenance du Club Bruges en 2022, l’international belge avait rapidement conquis Bollaert grâce à sa vitesse, son efficacité et son état d’esprit. Sa saison 2022-2023 avait notamment été exceptionnelle, avec un rôle majeur dans la deuxième place historique du Racing en Ligue 1.

Un retour qui fait rêver les supporters du RC Lens

Depuis plusieurs jours, l’hypothèse d’un retour du Diable Rouge fait beaucoup parler. En effet, le RC Lens étudierait sérieusement la possibilité de rapatrier son ancien attaquant, aujourd’hui sous contrat avec la Juventus après son passage au RB Leipzig.

Le dossier reste néanmoins complexe. La question financière représente le principal obstacle, notamment en raison du salaire du joueur et de la situation contractuelle entre la Juventus et l’attaquant belge. L’OL est même entré dans la danse avec de plus gros moyens financiers.

Mais sportivement, l’idée séduit énormément. Pour Lens, récupérer un attaquant qui connaît déjà parfaitement l’environnement de Bollaert serait un énorme coup. Pour Openda, retrouver un club où il avait retrouvé confiance et efficacité pourrait représenter une opportunité idéale pour relancer sa carrière.

Bollaert prêt à accueillir son ancien héros

Le résultat du sondage de But! RC Lens traduit surtout une chose : Loïs Openda a laissé une trace particulière chez les supporters lensois. Son profil correspond toujours aux attentes du public artésien : un joueur spectaculaire, capable de faire vibrer les tribunes et de peser dans les grands rendez-vous.

Avec 73 % de votes favorables, le message envoyé par les supporters est clair : si le Racing parvient à finaliser l’opération, le tapis rouge serait déjà déroulé pour le retour du buteur belge à Bollaert.

Reste désormais à savoir si le rêve peut devenir réalité. Le mercato réserve parfois des histoires inattendues… et celle d’un retour de Loïs Openda à Lens pourrait bien être l’une des plus belles de l’été.