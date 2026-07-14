RC Lens Mercato : Leca est fixé sur le prix d’Obispo !

Le RC Lens devra débourser environ 5 millions d’euros s’il veut s’attacher les services d’Armando Obispo (PSV Eindhoven) cet été.

Pour remplacer Malang Sarr, parti libre cet été du RC Lens, le club artésien aurait jeté son dévolu sur le défenseur central du PSV Eindhoven, Armando Obispo, qui s’est révélé cet été lors de la Coupe du monde 2026 avec Curaçao. Armando Obispo présente un profil particulièrement intéressant pour le Racing : puissant dans les duels, très solide dans le jeu aérien et capable d’apporter une véritable qualité de relance grâce à son pied gauche.

Le PSV attend 5 M€ pour Obispo

Après avoir vu une première offre être refusée par le PSV Eindhoven, les dirigeants lensois seraient désormais fixés sur le montant à débourser pour recruter l’international curacien. Selon les informations du journaliste néerlandais Rik Elfrink, le champion des Pays-Bas en titre réclamerait environ 5 millions d’euros pour céder Armando Obispo. Alors que les discussions se poursuivraient entre les deux clubs, le RC Lens ne serait plus très loin de cette valorisation. Les négociations pourraient donc rapidement aboutir et Armando Obispo pourrait ainsi devenir prochainement un joueur sang et or.