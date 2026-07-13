RC Lens Mercato : une des rares réussites de Diego Lopez bientôt de retour ?

Auteur d’une demi-saison très convaincante au RC Lens en 2025, Juma Bah pourrait rapidement être de retour sur les pelouses de Ligue 1 après son prêt à Nice.

Le passage de Diego Lopez à la direction sportive du RC Lens n’a pas laissé que de bons souvenirs. Entre plusieurs recrutements qui n’ont jamais réellement convaincu et un mercato hivernal mouvementé, le bilan de l’Espagnol reste largement discuté chez les supporters lensois. Pourtant, un nom fait figure d’exception : Juma Bah.

Arrivé en prêt en provenance de Manchester City lors du mercato hivernal 2025, le jeune défenseur central sierraléonais n’a pas tout de suite été propulsé titulaire par Will Still, mais s’est finalement imposé et a séduit par sa maturité, son impact physique et sa sérénité malgré son jeune âge. En seulement quelques mois et 10 petits matchs, il s’était imposé comme l’une des belles révélations de la deuxième partie de saison sous les couleurs sang et or, au point de laisser de nombreux regrets au moment de son retour chez les Citizens.

Une saison beaucoup plus compliquée à Nice

Prêté ensuite à l’OGC Nice sous Franck Haise, Juma Bah n’a pas confirmé les promesses entrevues à Lens. Malgré un temps de jeu conséquent avec 41 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur de 19 ans a connu une saison délicate dans une équipe niçoise en difficulté, loin de l’assurance qu’il affichait en Artois.

Ses performances en demi-teinte n’ont toutefois pas fait disparaître sa cote sur le marché. Les recruteurs continuent de voir en lui un défenseur à fort potentiel, déjà aguerri aux exigences de la Ligue 1.

Brest se positionne, Manchester City prend son temps

Selon les informations du site Jeunes Footeux (à confirmer tout de même), le Stade Brestois s’intéresserait de près à Juma Bah afin de renforcer sa défense. Le profil du Sierra-Léonais correspondrait parfaitement aux attentes du club breton, à la recherche d’un défenseur jeune, athlétique et déjà habitué au championnat de France.

La décision finale appartient toutefois à Manchester City. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca souhaite observer Juma Bah durant la préparation estivale avant de décider s’il intégrera la rotation mancunienne ou s’il repartira pour un nouveau prêt, en Ligue 1 ou en Premier League.

Lens peut nourrir quelques regrets

Pour les supporters lensois, qui espéraient voir Juma Bah revenir l’été dernier, la déception est vite passée avec la très belle saison réalisée ensuite, et notamment les performances de Samson Baidoo. Avec le recul, Bah apparaît tout de même comme l’une des très rares recrues ayant pleinement répondu aux attentes lors de la courte période de Diego Lopez à la tête du recrutement lensois.

Reste désormais à savoir si Manchester City privilégiera une nouvelle expérience française pour poursuivre le développement de son jeune international sierraléonais, ou s’il estimera que le moment est venu de lui offrir sa chance au sein de son effectif.