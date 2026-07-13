PSG Mercato : Fabrizio Romano lance son « here we go » pour Lucas Digne !

Le PSG tient sa nouvelle doublure au poste de latéral gauche. Selon Fabrizio Romano, Lucas Digne a donné son accord au champion de France, qui lèvera sa clause libératoire auprès d’Aston Villa après la Coupe du monde.

Le PSG est sur le point de boucler une nouvelle recrue. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’international français Lucas Digne a trouvé un accord verbal avec le club parisien. Le célèbre journaliste italien a même accompagné cette annonce de son traditionnel « Here we go », signe qu’un transfert est désormais considéré comme finalisé.

Le PSG a déjà informé Aston Villa de son intention de lever la clause libératoire du joueur. L’opération sera officialisée après la Coupe du monde, pour un montant inférieur à 10 millions d’euros.

Un rôle de doublure accepté derrière Nuno Mendes

Âgé de 33 ans, Lucas Digne va signer pour trois ans avec Paris et a accepté un statut bien précis au sein de l’effectif parisien. L’ancien défenseur du PSG viendrait occuper le rôle de doublure de Nuno Mendes, titulaire indiscutable au poste de latéral gauche.

Ce profil expérimenté est apprécié par le staff parisien, qui souhaite renforcer la profondeur de son effectif avec un joueur connaissant parfaitement le très haut niveau. Son expérience en Premier League, en Liga, en Serie A et en sélection française constitue un atout important pour le club de la capitale.

Un retour plus de dix ans après son départ

Formé au LOSC, Lucas Digne avait rejoint le PSG en 2013 avant de quitter le club en 2016 après un prêt à l’AS Rome. Depuis, il a porté les couleurs du FC Barcelone, d’Everton puis d’Aston Villa, où il s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe anglaise.

Son retour à Paris s’inscrit dans une stratégie de recrutement ciblée : apporter de l’expérience à moindre coût tout en offrant une solution fiable derrière Nuno Mendes.

Une officialisation attendue après le Mondial

Sauf retournement de situation, le dossier sera finalisé une fois la Coupe du monde terminée. Le PSG ne devrait rencontrer aucune difficulté pour lever la clause libératoire du joueur, déjà convaincu par le projet sportif et par le rôle qui lui a été présenté.

Lucas Digne s’apprête ainsi à retrouver le club où il a remporté ses premiers titres majeurs, plus de dix ans après son premier passage sous les couleurs parisiennes.