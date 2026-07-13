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FRANCE

PSG Mercato : ça brûle avec une deuxième recrue ?

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 08:20
Luis Campos et Luis Enrique

Le PSG pourrait rapidement enregistrer sa deuxième recrue de l’été.

Le Paris Saint-Germain a déjà enregistré une première recrue depuis le début du mercato estival : Alessandro Longoni. Arrivé en provenance de l’AC Milan, le gardien italien a rejoint le club de la capitale afin de compenser les départs de Martin James et Renato Marin dans ce secteur de jeu.

Une deuxième recrue en approche ?

Après Alessandro Longoni, une deuxième recrue pourrait rapidement débarquer chez le double champion d’Europe en titre. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre ce dimanche soir le compte X @PSGInside_Actu, réputé pour être bien informé sur l’actualité du PSG. « Il y a des chances qu’une recrue soit annoncée prochainement, si tout se passe bien… », a-t-il assuré.

S’agira-t-il d’un nouveau gardien ? Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport a en effet révélé que le PSG aurait manifesté son intérêt pour le portier de Parme, Zion Suzuki. Selon le média italien, des négociations auraient même déjà débuté entre le club de la capitale, le club italien et l’international japonais, et celles-ci avanceraient rapidement.

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