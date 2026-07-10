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FRANCE

PSG Mercato : Paris fonce sur un maestro du Mondial déjà ciblé par l’OM

Par William Tertrin - 10 Juil 2026, 22:20

Le PSG explore une nouvelle piste pour renforcer son milieu de terrain. Un dossier qui rappelle également un intérêt évoqué du côté de l’OM il y a quelques mois.

Le PSG continue d’élargir sa liste de cibles pour renforcer son entrejeu, en plus du très complexe dossier Ayyoub Bouaddi. D’après les informations de PSGInside Actus, les dirigeants parisiens ont récemment activé la piste menant à Andreas Schjelderup. Le profil du jeune Norvégien de Benfica, auteur de 3 passes dé en 5 matchs lors de ce Mondial, séduit en interne grâce à sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à éliminer en un contre un. Polyvalent, il est capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain, un atout particulièrement apprécié par la cellule de recrutement parisienne.

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Toujours selon cette source, plusieurs clubs européens suivent également la situation de Schjelderup. L’AC Milan serait notamment intéressé, tandis qu’un club espagnol et un club anglais auraient également pris des renseignements. Le PSG devra donc accélérer s’il souhaite transformer cet intérêt en négociations concrètes et éviter de se faire devancer sur ce dossier particulièrement convoité.

Schjelderup observé par l’OM en 2025

Cette rumeur fait également écho à un intérêt déjà évoqué… à l’OM. En effet, en janvier 2025, le journaliste Ekrem Konur avait affirmé que l’OM surveillait également Andreas Schjelderup. Si cette piste n’avait finalement pas abouti, elle témoigne de l’intérêt de longue date suscité par le joueur. Le voir aujourd’hui associé au PSG confirme que sa cote continue de grimper sur le marché des transferts.

Âgé de 22 ans, Schjelderup est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football norvégien. Après avoir poursuivi sa progression à Benfica, le milieu offensif dispose désormais d’une expérience précieuse au plus haut niveau et attire de nombreux prétendants. Reste désormais à savoir si le PSG décidera de passer à l’offensive dans les prochains jours ou si cette piste restera au stade de la réflexion, alors que le mercato estival s’accélère.

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