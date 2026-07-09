À LA UNE DU 9 JUIL 2026
[17:35]OM Mercato : énorme coup de théâtre pour le futur club de Greenwood !
[17:00]RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé, deux prolongations surprises ?
[16:32]OM : le club sort du silence sur l’enquête judiciaire visant Lorenzi
[16:00]FC Nantes Mercato : après Cafaro et Corredor, les Kita ont une nouvelle priorité
[15:25]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Malang Sarr
[14:50]FC Barcelone Mercato : un accord est déjà tombé pour Adeyemi !
[14:20]OM Mercato : la huitième signature de l’été officialisée, un défenseur quitte le club !
[13:50]RC Lens, OM, Stade Rennais, OL Mercato : deux cadors de L1 lâchent Pagis !
[13:20]ASSE Mercato : c’est confirmé pour la quatrième recrue estivale !
[12:54]OM : Lorenzi aurait été placé en garde à vue avant son arrivée à Marseille !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le club sort du silence sur l’enquête judiciaire visant Lorenzi

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 16:32
Grégory Lorenzi, le nouveau directeur de l'OM

Mis en cause dans une enquête judiciaire révélée par Blast, Grégory Lorenzi a suscité une première réaction de l’OM.

Dans une enquête publiée ce mercredi, le média d’investigation Blast a révélé que le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, serait au cœur d’une enquête judiciaire menée par le parquet de Marseille. Celui-ci mènerait de vastes investigations sur un réseau d’intermédiaires du football exerçant illégalement le métier d’agent, ainsi que sur des dirigeants de clubs qui auraient recours à leurs services. Grégory Lorenzi ferait partie des personnalités visées par cette enquête.

La réponse de l’OM

Interrogé par Blast, l’OM a réagi à cette enquête judiciaire dans laquelle Grégory Lorenzi est cité, et qui lui aurait valu un placement en garde à vue lorsqu’il était encore directeur sportif du Stade Brestois.

« Nous avons recruté Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif au regard de ses compétences et des qualités professionnelles qu’il a démontrées au long de sa carrière. Pour toute précision supplémentaire, nous vous invitons à prendre directement contact avec lui et/ou son entourage », a confié un membre du club phocéen au média d’investigation.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot