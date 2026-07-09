OM : le club sort du silence sur l’enquête judiciaire visant Lorenzi

Mis en cause dans une enquête judiciaire révélée par Blast, Grégory Lorenzi a suscité une première réaction de l’OM.

Dans une enquête publiée ce mercredi, le média d’investigation Blast a révélé que le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, serait au cœur d’une enquête judiciaire menée par le parquet de Marseille. Celui-ci mènerait de vastes investigations sur un réseau d’intermédiaires du football exerçant illégalement le métier d’agent, ainsi que sur des dirigeants de clubs qui auraient recours à leurs services. Grégory Lorenzi ferait partie des personnalités visées par cette enquête.

La réponse de l’OM

Interrogé par Blast, l’OM a réagi à cette enquête judiciaire dans laquelle Grégory Lorenzi est cité, et qui lui aurait valu un placement en garde à vue lorsqu’il était encore directeur sportif du Stade Brestois.

« Nous avons recruté Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif au regard de ses compétences et des qualités professionnelles qu’il a démontrées au long de sa carrière. Pour toute précision supplémentaire, nous vous invitons à prendre directement contact avec lui et/ou son entourage », a confié un membre du club phocéen au média d’investigation.