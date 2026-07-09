FC Nantes Mercato : après Cafaro et Corredor, les Kita ont une nouvelle priorité

Après deux nouvelles recrues attendues, le FC Nantes devrait désormais privilégier les ventes avant de poursuivre son mercato.

Afin d’être prêt le plus tôt possible pour sa mission de remontée en Ligue 1, le FC Nantes est très actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato estival. Après avoir enrôlé Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, les dirigeants nantais seraient proches de boucler les arrivées de l’ailier du Paris FC, Mathieu Cafaro, et de l’avant-centre de Darmstadt, Killian Corredor.

Place aux ventes après Cafaro et Corredor !

Une fois les venues de Mathieu Cafaro et Killian Corredor bouclées, le FCN devrait lever le pied sur les arrivées. En effet, selon les indiscrétions du compte X Nantes Inside, le club des bords de l’Erdre devrait ensuite attendre de réaliser des ventes afin de récupérer des liquidités avant de recruter à nouveau.

Pour rappel, Tylel Tati, Johan Lepenant et Matthis Abline, qui représentent les plus fortes valeurs marchandes de l’effectif nantais, pourraient être concernés par un départ. Leurs éventuels transferts permettraient au FC Nantes de dégager une marge de manœuvre financière supplémentaire avant d’envisager de nouvelles recrues d’ici à la fin du mercato estival.