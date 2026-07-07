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FRANCE

FC Nantes : un nouveau départ acté dans le groupe de Michel Der Zakarian

Par Louis Chrestian - 7 Juil 2026, 11:00
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le FC Nantes poursuit son opération dégraissage. Après une seule saison passée sur les bords de l’Erdre, Jordi Kuange quitte officiellement les Canaris pour rejoindre l’En Avant Guingamp.

L’attaquant congolais s’est engagé pour deux saisons avec le club breton, jusqu’en juin 2028. Une nouvelle sortie dans l’effectif nantais, alors que Michel Der Zakarian continue de préparer son groupe pour la saison à venir.

Une saison sans passage par l’équipe première

Arrivé l’été dernier au FC Nantes, Jordi Kuange n’aura jamais eu l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe première.

Le joueur de 23 ans a évolué exclusivement avec la réserve nantaise, où il a disputé 25 rencontres. Il y a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives, sans parvenir à franchir le dernier palier vers le groupe professionnel.

Malgré des statistiques intéressantes à son niveau, l’ancien joueur de Marignane Gignac, Istres et du Stade Beaucairois n’a pas réussi à convaincre suffisamment pour s’installer dans la rotation des Canaris.

Guingamp lui offre une nouvelle chance

Jordi Kuange va désormais tenter de relancer sa progression à Guingamp. L’En Avant a officialisé ce lundi l’arrivée de l’attaquant, qui s’est engagé jusqu’en 2028.

Comme à Nantes, il devrait dans un premier temps évoluer avec l’équipe réserve guingampaise. Mais ce nouveau départ lui permettra de repartir dans un environnement différent, avec l’espoir de se rapprocher rapidement du groupe professionnel.

Pour le FC Nantes, ce transfert confirme que plusieurs mouvements sont encore attendus dans les prochaines semaines. Michel Der Zakarian doit reconstruire un effectif capable de répondre aux exigences de la saison, et les Canaris ne comptent pas perdre de temps sur le mercato.

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