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FRANCE

FC Nantes Mercato : un buteur des Canaris claque la porte ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 11:20
Waldemar Kita (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Déjà peu pourvu en attaque, le FC Nantes a vu un jeune buteur des Canaris quitter la Maison Jaune en direction du Portugal. 

Le FC Nantes continue de voir partir ses jeunes talents en quête de temps de jeu et de progression. Cette fois, c’est un profil offensif de la réserve qui s’en va tenter sa chance à l’étranger. 

Ondó rejoint Leiria 

José Nabil Ondó (20 ans) quitte officiellement le club nantais pour s’engager avec l’UD Leiria, pensionnaire de Liga Portugal 2. L’avant-centre équato-guinéen a signé un contrat de trois saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Arrivé seulement en janvier 2025 en provenance de la Cano Sport Academy de Malabo, le jeune attaquant n’aura pas eu le temps de s’installer durablement dans les rangs du FC Nantes, n’ayant pas eu l’opportunité d’évoluer avec le groupe professionnel.

Un profil à polir au FC Nantes ?

Malgré tout, Ondó reste un profil intrigant. Attaquant rapide et puissant, capable de faire des différences en un contre un, il s’est surtout illustré avec la sélection de Guinée équatoriale, où il a déjà connu ses premières sélections en match officiel. Il a notamment participé à plusieurs rencontres de qualification pour la Coupe du Monde, avec un but inscrit lors du succès contre São Tomé-et-Príncipe.

Du côté de Leiria, son arrivée s’inscrit dans une logique de recrutement ambitieux, avec déjà plusieurs renforts enregistrés pour préparer la saison à venir. Le club portugais mise clairement sur son potentiel pour en faire un joueur à développer sur le moyen terme. Pour le FC Nantes, c’est un nouveau départ dans un secteur offensif où la concurrence reste forte, et où chaque jeune doit rapidement prouver pour espérer exister au plus haut niveau.

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