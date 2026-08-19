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FRANCE

ASSE Mercato : un nouveau départ acté, ça se réchauffe pour Davitashvili !

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 16:20
Zuriko Davitashvili sous les couleurs de l'ASSE

Alors que l’ASSE s’apprêterait à se séparer d’Ebenezer Annan, l’Olympiakos reviendrait à la charge pour Zuriko Davitashvili.

Poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival par ses dirigeants, Ebenezer Annan serait sur le point de quitter l’AS Saint-Étienne. D’après le média roumain TRUmedia, le latéral gauche ghanéen serait tout proche de rejoindre le Rapid Bucarest sous la forme d’un prêt avec option d’achat, estimée à 1 million d’euros. L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade serait attendu cette semaine à Bucarest pour finaliser son arrivée.

L’Olympiakos insiste pour Davitashvili

Toujours dans le sens des départs, Zuriko Davitashvili ferait encore l’objet d’une cour assidue de l’Olympiakos, à en croire les informations du média grec Gazzetta. Déjà intéressé par l’ailier gauche géorgien depuis le début du mois d’août, le club du Pirée serait revenu à la charge et aurait même fait de ce dossier l’une de ses priorités pour cette fin de mercato.

Alors que les dirigeants de l’Olympiakos font face à l’intransigeance de leurs homologues stéphanois dans ce dossier, qui réclameraient près de 20 millions d’euros pour Zuriko Davitashvili, des contacts existeraient entre le club grec et l’ancien Bordelais, selon Live Sport. Recruté par l’ASSE pour 6 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux, Zuriko Davitashvili pourrait donc permettre aux Verts de réaliser une importante plus-value en cas de départ cet été.

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