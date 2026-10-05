Le bouillonnant Ian Cathro a hâte de rejouer en Ligue 2 et prépare déjà activement le choc entre l’ASSE et Rodez (samedi, 20h).

Les supporters stéphanois peuvent enfin souffler. Après une première partie de saison particulièrement convaincante, l’ASSE a conservé la tête de la Ligue 2 malgré deux résultats moins favorables avant la trêve internationale. Mais pour Ian Cathro, cette coupure n’a pas vraiment été synonyme de repos.

Cathro n’en pouvait plus d’attendre

L’entraîneur écossais de l’ASSE avait surtout une envie : retrouver rapidement son groupe au complet afin de poursuivre le travail entrepris depuis le début de la saison.La longue pause internationale a visiblement pesé sur le technicien stéphanois. Avec plusieurs joueurs partis rejoindre leur sélection, Cathro a dû travailler avec un effectif considérablement réduit. « Honnêtement, c’est horrible pour les entraîneurs de club. C’est vraiment, vraiment difficile. (…) Ça fait tellement longtemps depuis le dernier match… », a reconnu l’entraîneur dans Le Progrès. Une frustration compréhensible pour un coach qui souhaite maintenir son équipe dans une dynamique positive.

Le problème était surtout lié aux nombreuses absences. Ian Cathro a dû composer avec douze joueurs en moins pendant cette trêve internationale. Une situation qui limite forcément les possibilités de travail collectif. Le technicien de l’ASSE l’a expliqué très clairement : « On n’a pas pu être tellement productifs. Parce que pour travailler ce que l’on veut améliorer, notamment nos périodes de possession et d’utilisation du ballon, on a besoin de tout le monde. » Pour un entraîneur aussi exigeant que Cathro, impossible donc de reproduire pleinement les séances habituelles. Le retour des internationaux était forcément très attendu.

Rodez arrive déjà avec une grosse pression

L’ASSE a tout de même trouvé une manière spectaculaire de meubler cette période. Les Verts ont largement dominé le FC Sion en amical, avec une victoire 5-1 qui a permis à plusieurs joueurs de gagner du temps de jeu et de se montrer auprès de leur entraîneur. Une rencontre particulièrement intéressante pour ceux qui disposent de moins de temps de jeu en championnat. Cathro a ainsi pu observer certains profils dans des conditions différentes et préparer la suite de la saison malgré un contexte particulier.

Le véritable rendez-vous est désormais fixé à samedi. L’ASSE retrouvera Geoffroy-Guichard pour affronter Rodez, avec une obligation claire : relancer la machine. Car si les Verts occupent toujours la première place de Ligue 2, les deux dernières contre-performances ont légèrement refroidi l’enthousiasme. Une nouvelle contre-performance pourrait commencer à installer le doute, même si le championnat reste évidemment très long. Cathro devrait donc s’appuyer sur les joueurs qui ont travaillé durant cette trêve, mais également sur ceux qui viennent de retrouver le groupe après leurs obligations internationales. Pour l’Écossais, cette reprise tombe donc à point nommé.