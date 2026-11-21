Il y a un an, les Verts voyaient la route du trône de Ligue 2 s’éclaircir après un coup du destin. Aujourd’hui, la montée reste l’objectif, mais l’ASSE avance dans un climat de tension bien différent.

En novembre 2025, la première place dans le viseur

Souvenez-vous : il y a douze mois, l’AS Saint-Étienne venait de s’imposer à Troyes dans un duel au sommet, profitant d’un adversaire décimé par les blessures pour s’affirmer comme l’un des grands favoris à la montée. Les supporters vibraient au rythme d’une équipe en pleine ascension, portée par une première mi-temps flamboyante et des individualités retrouvées. Troyes, alors concurrent direct, voyait ses espoirs s’effriter à mesure que l’infirmerie se remplissait, tandis que l’ASSE, 3e derrière le Red Star et l’ESTAC, s’apprêtait à défier Nancy avec l’ambition de frapper fort au classement. Tous les voyants semblaient au vert : l’équipe exploitait son potentiel, les adversaires flanchaient, et la première place paraissait enfin à portée de main. C’était le moment où jamais pour retrouver le sommet, et le Forez y croyait dur comme fer.

Un an plus tard : le poids du statut et la tension du sprint

Douze mois se sont écoulés, et si l’ASSE tient encore le haut de l’affiche en Ligue 2, l’ambiance a changé de ton. Oui, les Verts sont leaders, mais la pression s’est accentuée : Nancy revient à hauteur après une série impressionnante de victoires, la moindre contre-performance pèse lourd, et la concurrence n’a jamais semblé aussi coriace. La dynamique n’est plus à l’euphorie des retours de blessés ou à la faiblesse des adversaires, mais à la gestion fine d’un effectif sollicité, où chaque blessure (Jaber, Lamba) relance les doutes et complique le sprint. Le club doit composer avec des cadres à ménager, comme Csongvai, et un mercato hivernal qui s’annonce prudent, avec des départs possibles mais sans révolution annoncée. La réussite de certains recrues, l’émergence de jeunes pousses et le respect affiché par les adversaires rappellent la solidité du projet, mais la ligne d’arrivée paraît plus incertaine qu’il y a un an.

En novembre 2025, l’ASSE profitait d’un alignement des planètes ; en novembre 2026, elle doit prouver qu’elle sait tenir la barre quand la mer se déchaîne. La fenêtre d’opportunité s’est transformée en obligation de résultat permanente. La montée n’a jamais semblé aussi proche… et aussi fragile.