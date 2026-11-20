Avec la victoire de Nancy contre Dijon, l’ASSE voit son dauphin revenir à hauteur au classement avant un déplacement périlleux à Reims ce samedi soir.

La pression monte comme un peu chaque semaine sur les épaules de l’ASSE. Alors que les Verts s’apprêtent à défier le Stade de Reims ce samedi soir, Nancy a parfaitement négocié son rendez-vous de la 13e journée de Ligue 2. Vainqueurs de Dijon (1-0), les Nancéiens comptent désormais 28 points, soit autant que les Stéphanois, qui n’ont pas encore disputé leur rencontre.

Le but de Saint-Ruf, inscrit de la tête sur corner en début de seconde période, a suffi au bonheur de l’ASNL. Une cinquième victoire consécutive qui confirme la très belle dynamique du promu lorrain. Nancy met ainsi un sérieux coup de pression sur les hommes de l’ASSE, même si les Verts conservent l’avantage à la différence de buts (+14 contre +9).

L’ASSE n’a plus le droit de laisser filer des points

Le calendrier offre désormais un véritable test aux Stéphanois. En déplacement sur la pelouse de Reims, quatrième avec 21 points avant cette journée, l’équipe de Ian Cathro devra répondre présent face à un concurrent direct dans la course à la montée.

D’autant que les Rémois restent difficiles à manœuvrer avec une seule défaite au compteur après douze journées. Avec 24 buts inscrits, ils possèdent également l’une des attaques les plus performantes du championnat.

L’enjeu est donc double pour les Verts : conserver leur fauteuil de leader et empêcher Nancy de recoller. Une victoire permettrait à Saint-Étienne de reprendre ses distances avec son poursuivant et de frapper un grand coup dans cette 13e journée. À l’inverse, un faux pas pourrait rebattre les cartes en tête du championnat. Après le succès nancéien, le déplacement à Reims prend encore un peu plus d’importance. Les Verts sont prévenus : la pression est désormais sur leurs épaules.