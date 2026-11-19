Alors que plus de 1 000 supporters stéphanois ne pourront pas se rendre à Reims, l’ASSE se contente de regretter la décision des autorités, sans annoncer de recours. Une attitude qui interroge au regard des initiatives prises par le FC Nantes et l’OM pour défendre leurs supporters.

La décision est tombée à quelques jours du choc entre le Stade de Reims et l’ASSE. Par un arrêté ministériel, le ministre de l’Intérieur a interdit le déplacement des supporters stéphanois au stade Auguste-Delaune, ce samedi 21 novembre. Une décision qui prive plus de 1 000 amoureux des Verts d’un déplacement qu’ils avaient déjà préparé.

Dans un court communiqué, l’ASSE a fait part de ses regrets concernant cette interdiction et son calendrier. Le club déplore notamment une décision communiquée tardivement, qui pénalise de nombreux supporters ayant déjà pris leurs dispositions pour rejoindre la Champagne.

Mais, comme l’a souligné EVECT, pourquoi l’AS Saint-Étienne ne monte-t-elle pas davantage au créneau pour défendre ses supporters ?

Nantes et Marseille ont montré la voie

Car des précédents existent. Il y a quelques semaines, à l’occasion de la réception du FC Nantes à Geoffroy-Guichard, le club nantais n’avait pas simplement regretté les restrictions imposées à ses supporters. Il avait décidé de passer à l’action.

Avec l’Association nationale des supporters (ANS) et plusieurs associations de supporters nantais et stéphanois, le FC Nantes avait saisi le tribunal administratif de Lyon pour contester l’arrêté préfectoral encadrant le déplacement des visiteurs. Après le rejet de cette première requête, les différentes parties avaient poursuivi leur démarche devant le Conseil d’État.

La plus haute juridiction administrative avait finalement rejeté leur recours le 23 octobre. Une tentative infructueuse sur le plan judiciaire, mais qui témoignait d’une volonté claire : utiliser tous les leviers disponibles pour tenter de préserver la liberté de déplacement des supporters.

L’Olympique de Marseille a également pris l’habitude de contester devant la justice certaines mesures préfectorales ou ministérielles visant ses supporters.

Un communiqué ne suffit-il pas ?

C’est précisément là que le bât blesse pour l’ASSE. Le club stéphanois connaît parfaitement l’importance de son public et sait combien les déplacements font partie intégrante de l’identité des Verts. Pourtant, face à cette nouvelle interdiction, aucune initiative judiciaire publique n’a été annoncée.

Il ne s’agit évidemment pas de garantir qu’un recours aurait permis aux 1 000 supporters de rejoindre Reims. Les exemples nantais montrent d’ailleurs que les démarches judiciaires n’aboutissent pas systématiquement. Mais entre simplement regretter une décision et tenter de la faire annuler, il existe une différence importante.

L’ASSE pouvait-elle accompagner ses supporters dans une démarche juridique, saisir elle-même la justice ou s’associer à une éventuelle contestation ? La question se pose légitimement. À l’heure où les interdictions de déplacement se multiplient dans le football français, la défense des supporters ne devrait-elle pas également faire partie des responsabilités d’un club comme l’AS Saint-Étienne ?

Pour le déplacement à Reims, le mal est désormais fait. Mais le silence judiciaire du club, face à des initiatives prises ailleurs, risque de laisser un goût amer à ceux qui avaient prévu de soutenir les Verts à Auguste-Delaune.