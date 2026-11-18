L’ASSE et le PSG ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP après l’utilisation de fumigènes par leurs supporters.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi 18 novembre pour examiner les incidents survenus dans les tribunes lors des dernières journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Et plusieurs clubs ont été sanctionnés pour le comportement de leurs supporters, notamment l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. Les deux formations ont été épinglées pour l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de leurs rencontres respectives face au Stade Lavallois (2-0) et à Troyes (1-0).

Les supporters de l’ASSE et du PSG sanctionnés !

Du côté de l’ASSE, la LFP a prononcé la fermeture pour un match avec sursis de la tribune Jean-Snella, qui abrite le Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard. Cette décision fait suite au craquage massif de fumigènes des Green Angels lors de la réception de Laval, le 7 novembre dernier. Une nouvelle sanction qui intervient alors que le Kop Nord est déjà frappé d’une fermeture partielle de trois matchs fermes, dont deux restent à purger, après les incidents survenus face au FC Nantes (1-0), le 24 octobre. Les Verts se retrouvent donc avec leurs deux kops concernés par des sanctions disciplinaires, même si celle du Kop Sud reste pour l’instant assortie d’un sursis.

De son côté, le PSG a écopé d’une sanction plus lourde, avec la fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes, à la suite de l’utilisation de fumigènes contre Troyes.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

10ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes du samedi 7 novembre 2026.

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes.

La sanction prend effet immédiatement.



9ème journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – AJ Auxerre du dimanche 1 novembre 2026.

Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Ouest du stade de la Meinau.

La sanction prend effet à partir du mardi 24 novembre 2026 à 00h00.

10ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Le Mans FC – AS Monaco du dimanche 8 novembre 2026.

Comportement de M. Mamadou COULIBALY, joueur professionnel de l’AS Monaco.

Saisie par le Conseil National de l’Ethique de la FFF, la Commission a prononcé un match de suspension ferme et deux match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.



La sanction prend effet à partir du mardi 24 novembre 2026 à 00h00.

12ème journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – Stade Lavallois MFC du samedi 7 novembre 2026.

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement.

12ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Nantes du samedi 7 novembre 2026.

Exclusion de M. Luis DE SOUSA, Directeur Sportif du Pau FC.



Cinq matchs de suspension ferme dont un match déjà purgé, et trois matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.