Maître artificier de l’ASSE cette saison en Ligue 2, Irvin Cardona (29 ans) n’a pas connu la même réussite sous le maillot national de Malte.

Irvin Cardona n’a pas vécu la trêve internationale espérée avec Malte. Alors qu’il brille cette saison sous les couleurs de l’ASSE, l’attaquant de 29 ans a connu deux rencontres compliquées avec sa sélection.

Cardona a connu une trêve mitigée avant Reims

Quatre jours après être entré en jeu à la 62e minute lors du match amical contre Eswatini, conclu sur un score de 1-1, l’attaquant de l’ASSE a ainsi disputé l’intégralité de la rencontre de Malte face à Gibraltar ce lundi. Mais là encore, son équipe n’a pas réussi à faire la différence et a dû se contenter d’un nouveau match nul (1-1).

Cardona, qui n’a pas connu un grand soir, n’a donc pas particulièrement marqué les esprits durant cette trêve internationale. Ce bilan est forcément décevant pour un joueur qui affiche une tout autre efficacité avec les Verts depuis le début de la saison. Mais l’essentiel reste désormais ailleurs : retrouver rapidement ses sensations avec l’ASSE.

Bonne nouvelle pour l’ASSE : Cardona sera prêt

Car le calendrier ne laisse pas beaucoup de répit aux Stéphanois. Ce samedi soir, à 20 heures, les hommes d’Ian Cathro se déplaceront sur la pelouse du Stade de Reims pour une rencontre qui s’annonce particulièrement attendue et périlleuse.

Malgré ses deux sorties internationales sans éclat, Cardona devrait être disponible pour ce rendez-vous important, afin d’apporter ses qualités offensives à l’ASSE. Un soulagement pour les Verts, qui restent sur une prestation très laborieuse en Coupe de France contre Rumilly-Vallières (2-1).