ASSE : deux Verts sont dans le collimateur avant Reims 

Deux joueurs de l’ASSE sont pointés du doigt après la pénible qualification au 8e tour de la Coupe de France, dimanche, aux dépens de Rumilly-Vallières (2-1).

L’ASSE a validé son billet pour le 8e tour de la Coupe de France, mais que ce fut laborieux ! Vainqueurs de Rumilly-Vallières (2-1) dimanche, les Verts ont longtemps été bousculés par une formation bien moins huppée. Si l’essentiel est assuré pour les hommes de Ian Cathro, deux joueurs n’ont clairement pas profité de cette rencontre pour marquer des points.

Quel Vert vous a le plus déçu contre Rumilly ? — But! ASSE (@ButASSE) November 16, 2026

Lamba et Kasia en grande difficulté face à Rumilly

Menés à l’heure de jeu, les hommes d’Ian Cathro ont dû attendre le dernier tiers de la rencontre pour renverser la situation. Jakob Breum et ses coéquipiers ont finalement trouvé la solution grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Old et Ferreira, aux 70e et 72e minutes. Une réaction décisive qui a permis aux Verts de s’imposer 2-1 et de poursuivre leur parcours dans la compétition. Mais derrière le résultat, certaines prestations ont suscité des interrogations.

C’est notamment le cas de la charnière centrale composée de Chico Lamba et Nathan Kasia. Alignés ensemble pour la première fois avec l’équipe fanion, les deux défenseurs n’ont pas convaincu. Dans son analyse de la rencontre, Le Progrès n’a pas caché sa déception. « Alignée pour la première fois avec l’équipe fanion, la paire Lamba-Kasia a été particulièrement malmenée », souligne le quotidien régional. Le média pointe ensuite plusieurs erreurs individuelles.

Une occasion manquée de menacer Le Cardinal et Pedro ?

Le défenseur portugais de l’ASSE a multiplié les approximations techniques et aurait également été impliqué dans l’action ayant conduit au but de Rumilly-Vallières. De son côté, Kasia a éprouvé des difficultés face aux provocations balle au pied de Saïd. Le défenseur de l’ASSE a notamment inscrit un but contre son camp à la 60e minute, après avoir dévié une tentative de l’attaquant repoussée par le poteau. Le constat dressé par Le Progrès est donc sévère pour les deux jeunes défenseurs.

Leur prestation ne leur a pas permis de saisir pleinement l’occasion de se montrer, alors que cette rencontre représentait une opportunité de gagner du crédit auprès du staff. Le quotidien régional estime même que l’entrée de Julien Le Cardinal n’a pas suffi à sauver une prestation collective compliquée dans ce secteur. Pour Lamba et Kasia, le chantier reste donc important s’ils souhaitent bousculer la hiérarchie défensive. Face à la concurrence de Le Cardinal et de Kévin Pedro, il faudra afficher davantage de garanties pour espérer s’installer durablement dans les plans de Ian Cathro.