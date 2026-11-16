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ASSE : Cathro a fait un aveu sur deux cadres après Rumilly-Vallières

Par William Tertrin2 min de lecture
Ian Cathro (ASSE)

Ian Cathro a expliqué pourquoi Julien Le Cardinal et Jakob Breum n’avaient pas débuté face à Rumilly-Vallières, dimanche, en Coupe de France.

L’ASSE a évité le piège, mais non sans difficulté. Opposés au GFA Rumilly-Vallières à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, les hommes d’Ian Cathro se sont imposés (1-2) après avoir été menés au score. Une qualification obtenue dans la douleur, qui a également permis à l’entraîneur stéphanois de s’expliquer sur deux choix concernant son onze de départ.

Le Cardinal et Breum laissés au repos, Cathro s’explique

La présence de Julien Le Cardinal et Jakob Breum sur le banc au coup d’envoi avait de quoi interroger. Deux joueurs importants dans le dispositif stéphanois, qui ont pourtant été préservés dans un premier temps. Interrogé après la rencontre, Ian Cathro a levé le voile sur cette décision.

Le technicien écossais a notamment expliqué vouloir gérer la charge de travail des deux joueurs, particulièrement sollicités depuis le début de la saison. Une précaution d’autant plus importante concernant Jakob Breum, qui ressent quelques gênes physiques. « Ce sont deux joueurs qui ont beaucoup joué depuis le début de saison. L’objectif était de gérer leur charge. Jakob (Breum) a notamment quelques gênes que nous devons prendre en compte », a expliqué l’entraîneur des Verts.

Ian Cathro a même reconnu qu’il aurait préféré ne pas avoir à faire appel à eux : « Dans un scénario idéal, ils seraient restés sur le banc. Mais on devait faire le nécessaire pour se qualifier et on s’est appuyés sur eux. »

Une qualification qui a obligé Cathro à revoir ses plans

La physionomie de la rencontre a finalement contraint le staff stéphanois à solliciter ses deux joueurs. Menée après un but contre son camp de Nathan Kasia (59e), l’ASSE a dû accélérer pour éviter une mauvaise surprise.

Ben Old (69e), puis Joao Ferreira (71e), ont finalement renversé la situation en seulement quelques minutes. Jakob Breum a notamment participé au réveil offensif des Verts, tandis que Julien Le Cardinal avait déjà été lancé dès la reprise.

Si l’essentiel est assuré avec une qualification pour le 8e tour de la Coupe de France, Ian Cathro devra désormais surveiller attentivement l’état physique de ses deux joueurs avant les prochaines échéances. Pour rappel, les Stéphanois retrouveront d’abord la Ligue 2 avec un déplacement à Reims, avant de recevoir Villefranche-sur-Saône en Coupe de France.

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