ASSE : bonne nouvelle pour Paalberg !

Appelé en sélection nationale pendant cette trêve internationale, Marten-Chris Paalberg a participé à la victoire de l’Estonie au Luxembourg (1-0), en Ligue des Nations. Une bonne nouvelle pour un joueur récemment prolongé jusqu’en 2030 par les Verts, malgré une année 2026 gâchée par les blessures.

La trêve internationale prive Ian Cathro de plusieurs éléments pour le déplacement de l’AS Saint-Étienne à Rumilly-Vallières, ce dimanche, à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France. Mais elle permet aussi à certains Stéphanois de s’illustrer sous les couleurs de leur sélection. C’est notamment le cas de Marten-Chris Paalberg, qui poursuit son apprentissage du haut niveau avec l’Estonie.

Le jeune attaquant de 18 ans avait rendez-vous au Luxembourg pour une rencontre de Ligue des Nations. Et les Estoniens ont réalisé une belle opération en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0). L’unique but de la partie a été inscrit à la 42e minute, permettant aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec un avantage qu’ils ont su conserver jusqu’au coup de sifflet final.

Paalberg tout près de marquer avec l’Estonie !

Remplaçant au coup d’envoi, Marten-Chris Paalberg a fait son apparition à la 69e minute. Une vingtaine de minutes pour tenter de se mettre en évidence et apporter sa fraîcheur sur le front de l’attaque estonienne.

Et le jeune Stéphanois n’est pas passé loin de vivre une soirée encore plus belle ! Il a en effet réussi à trouver le chemin des filets, mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. De quoi nourrir quelques regrets, même si l’essentiel était ailleurs : l’Estonie a décroché une victoire précieuse et Paalberg a pu engranger du temps de jeu et de l’expérience internationale.

L’ASSE croit beaucoup en lui malgré ses blessures

Cette apparition est d’autant plus encourageante que Paalberg revient de loin. Arrivé à l’ASSE en janvier 2026, le jeune Estonien a passé la quasi-totalité de l’année à l’infirmerie, freiné par les blessures. Une situation frustrante qui ne lui a guère permis de montrer ses qualités sous le maillot vert.

Mais à Saint-Étienne, on croit manifestement beaucoup en son potentiel. La preuve : l’ASSE a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2030, une marque de confiance particulièrement forte envers un joueur qui n’a pourtant quasiment pas pu jouer depuis son arrivée dans le Forez. Les dirigeants stéphanois ont donc choisi de miser sur l’avenir, convaincus que Paalberg possède les qualités pour s’imposer à terme.

Un nouveau rendez-vous lundi contre la Bulgarie

Paalberg n’en a pas terminé avec sa sélection. Dès lundi, l’Estonie retrouvera la Bulgarie à Tallinn, avec l’ambition de confirmer son succès obtenu au Luxembourg. L’attaquant stéphanois espère bénéficier d’un nouveau temps de jeu et, pourquoi pas, inscrire cette fois un but qui sera validé !

Du côté de l’ASSE, on suivra avec attention sa prestation. Après une année 2026 quasiment blanche, voir Paalberg retrouver les terrains et accumuler les minutes constitue déjà une excellente nouvelle. Reste désormais à enchaîner, à retrouver le rythme et à confirmer les espoirs placés en lui.

Marten Paalberg pensait avoir marqué même pas 5 minutes après son entrée en jeu mais il est signalé hors-jeu… https://t.co/z0iztm2bDK — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) November 13, 2026