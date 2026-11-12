ASSE : de nouveaux lourds investissements de Tanenbaum en vue à Saint-Etienne ?

Propriétaire de l’ASSE depuis 2024, Larry Tanenbaum est attendu pour donner un coup de pouce plus large à Saint-Étienne.

Déjà bien implanté à l’ASSE, Larry Tanenbaum pourrait renforcer ses liens avec le territoire stéphanois au-delà du seul cadre du club.

Une rencontre avec Tanenbaum au programme au Canada

Du 8 au 13 novembre, Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, et Yannis Bekhti, président de la Cité du design, effectuent en effet une mission de travail à Montréal et Toronto. Ce déplacement poursuit plusieurs objectifs : renouer des liens institutionnels historiques avec le Canada, développer les coopérations autour du design et faire connaître les savoir-faire industriels, scientifiques et universitaires du territoire stéphanois auprès de partenaires canadiens.

Mais un rendez-vous retient particulièrement l’attention des supporters de l’ASSE. Le magazine de Saint-Étienne Métropole précise que cette mission doit aussi permettre de renforcer les relations avec les investisseurs canadiens déjà implantés dans la région.

Une rencontre est ainsi prévue avec Larry Tanenbaum, président du groupe d’investissement Kilmer, propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024. L’objectif affiché dépasse le cadre du football : identifier de nouvelles possibilités de coopération économique avec le groupe et favoriser des retombées supplémentaires pour le territoire.

Le CHU de Saint-Étienne a déjà bénéficié du soutien de Tanenbaum

Ce rapprochement n’est pas totalement nouveau. Il y a un an, l’Institut Tanenbaum de recherche en science du sport (TISS), fondé par Larry Tanenbaum via Kilmer Sports Ventures, avait accordé un don de plus d’un million d’euros au CHU de Saint-Étienne. Cette contribution s’inscrivait dans un projet doté d’un budget global de 2,6 millions d’euros.

Le programme vise notamment à améliorer la prévention et la prise en charge des blessures grâce aux nouvelles technologies. Il prévoit également la création d’un jumeau numérique de l’appareil locomoteur des athlètes, en s’appuyant sur l’imagerie médicale et l’intelligence artificielle. L’objectif : mieux identifier les fragilités physiques et anticiper les risques de blessure.

Ce projet associe plusieurs acteurs locaux, parmi lesquels les équipes médicales du CHU, notamment la plateforme IRMIS, l’université et l’École des Mines de Saint-Étienne. Un exemple concret de coopération entre l’écosystème stéphanois et les investissements liés à Larry Tanenbaum.

Un coup de pouce bienvenu au-delà de l’ASSE

La rencontre entre les élus stéphanois et le propriétaire des Verts nourrit forcément des attentes autour de l’ASSE. Depuis son arrivée au printemps 2024, Tanenbaum est associé à un projet qui ne concerne pas uniquement les résultats sportifs : le groupe Kilmer pourrait aussi contribuer au développement économique et à l’attractivité de Saint-Étienne.

Mais il faut distinguer les perspectives de coopération territoriale d’un éventuel nouvel investissement dans l’ASSE. À ce stade, aucune enveloppe supplémentaire destinée au club n’a été annoncée. La mission canadienne doit d’abord permettre d’identifier des pistes de collaboration et de nouvelles retombées pour le territoire.

Pour les supporters stéphanois, le rendez-vous reste donc à suivre de près. Car si les échanges débouchent sur des projets concrets, les retombées pourraient dépasser largement le cadre de Geoffroy-Guichard. Reste à savoir si Larry Tanenbaum ira plus loin dans son engagement à Saint-Étienne.