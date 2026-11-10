ASSE : le verdict est tombé pour son jeune attaquant estonien

L’ASSE poursuit la sécurisation de ses jeunes talents. Malgré des débuts freinés par une blessure, le club stéphanois a décidé de miser dans la durée sur Marten Paalberg.

Paalberg prolonge jusqu’en 2030

L’ASSE a officialisé ce mardi la prolongation de Marten Paalberg jusqu’en juin 2030. Arrivé dans le Forez en février 2026, le jeune attaquant estonien bénéficie donc d’une importante marque de confiance, alors qu’il n’a pas encore eu l’occasion de démontrer ses qualités avec l’équipe professionnelle.

Cette décision confirme la volonté des Verts de préparer l’avenir en sécurisant leurs éléments prometteurs. Le club avait déjà beaucoup misé sur le potentiel de Paalberg au moment de son arrivée officielle à Saint-Étienne. Quelques mois plus tard, le projet n’a pas changé malgré des débuts contrariés.

Une blessure a ralenti son adaptation

Rapidement intégré aux séances après sa signature, Paalberg a été stoppé par une blessure. Ce contretemps a forcément retardé son adaptation au football français et sa progression au sein de la maison Verte. L’Estonien a toutefois récemment retrouvé la compétition avec la réserve, en National 2 et en Challenge Espoirs.

L’attaquant doit désormais enchaîner les rencontres et retrouver ses repères. Son retour intervient dans une période plus rassurante pour les Stéphanois, vainqueurs de Laval (2-0) après leur lourd revers subi au Roudourou.

L’ASSE s’est imposée face à la lanterne rouge Laval (2-0). Une victoire tranquille qui rassure après la claque reçue au Roudourou. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2119475747635216537

Loïc Perrin détaille le pari des Verts

Dans le communiqué publié par l’ASSE, Loïc Perrin a expliqué les raisons de cette prolongation. Le dirigeant décrit Paalberg comme un attaquant « moderne », intéressant sur le plan athlétique, doté d’une bonne intelligence de jeu et précis devant le but.

« Il a besoin d’engendrer du temps de jeu et de retrouver des repères après son retour sur les terrains. À l’entraînement, on sent un garçon qui a envie d’apprendre et de progresser », a notamment confié Perrin. Comme le rapporte également Peuple Vert, Saint-Étienne entend l’accompagner sans précipiter son développement.

Une confiance à transformer sur le terrain

De son côté, Paalberg s’est dit « très heureux » de poursuivre son aventure avec l’ASSE. L’international estonien assure se sentir bien intégré, sur le terrain comme en dehors, et affiche sa détermination à contribuer aux ambitions du club sur le long terme.

Avant de prétendre à une place régulière chez les professionnels, il devra maintenant accumuler du temps de jeu avec la réserve et confirmer les qualités entrevues à l’entraînement. Son contrat lui laisse du temps : aux Verts et à leur jeune buteur de faire fructifier ce pari.