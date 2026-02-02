Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE vient d’officialiser le recrutement du jeune attaquant estonien Marten-Chris Paalberg (17 ans).

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Marten-Chris Paalberg à l’AS Saint-Etienne est effective. Ce jeune attaquant estonien de 17 ans évoluait dans son pays, au Pärnu Vaprus, avec qui il a inscrit deux buts lors des deux premiers matches de la nouvelle saison. Il s’agit bien évidemment de sa première expérience à l’étranger. Et, bien évidemment aussi, d’un joueur recruté via la data, suivant la stratégie du propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports. Une façon, sans doute, de préparer un départ de Lucas Stassin en fin de saison…