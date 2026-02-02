À LA UNE DU 2 FéV 2026
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
[19:46]OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley
[19:31]ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 19:31
Le logo de l'AS Saint-Etienne sur une bâche.
officiel
L’ASSE vient d’officialiser le recrutement du jeune attaquant estonien Marten-Chris Paalberg (17 ans).

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Marten-Chris Paalberg à l’AS Saint-Etienne est effective. Ce jeune attaquant estonien de 17 ans évoluait dans son pays, au Pärnu Vaprus, avec qui il a inscrit deux buts lors des deux premiers matches de la nouvelle saison. Il s’agit bien évidemment de sa première expérience à l’étranger. Et, bien évidemment aussi, d’un joueur recruté via la data, suivant la stratégie du propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports. Une façon, sans doute, de préparer un départ de Lucas Stassin en fin de saison…

