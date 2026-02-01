ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur

Alors qu’il évolue actuellement sous les couleurs d’Al Ahly au Caire, Achraf Dari pourrait prochainement faire son retour en Europe, et l’ASSE figure parmi les clubs très intéressés par son profil pour ce mercato d’hiver.

Un retour en Ligue 1 envisagé

Selon Foot Mercato, le défenseur central marocain de 26 ans — qui n’a disputé que sept matchs cette saison avec Al Ahly — serait dans le viseur de plusieurs équipes suisses (Zurich, Lugano et Young Boys), mais également de l’ASSE. Le club stéphanois, en quête de renforts défensifs pour renforcer sa charnière jusqu’à la fin de la saison, suit de près la situation du joueur, alors que la piste menant à Jubal, ancien d’Auxerre, a également été évoquée.

Pourquoi ce possible transfert maintenant ?

Le contexte égyptien a peut‑être précipité les choses. Dari peine à s’imposer comme titulaire régulier depuis son arrivée à Al Ahly, notamment en raison d’une série de blessures qui ont perturbé sa saison et réduit son temps de jeu.

Cette situation pourrait pousser le club égyptien à faciliter son départ cet hiver, d’autant que plusieurs clubs européens surveillent son dossier — l’ASSE en tête parmi les clubs français.

Le profil recherché par l’ASSE

Saint‑Étienne recherche justement un défenseur central expérimenté pour stabiliser son secteur défensif dans la seconde partie de saison. Dari, fort de son expérience internationale avec le Wydad Casablanca, le Stade Brestois 29 et son passage en Ligue 1 (22 matchs) puis en Afrique du Nord, répond à ce profil.

Le fait que l’ASSE soit mentionné dans ce dossier confirme l’intérêt réel du club pour un joueur qui, malgré des hauts et des bas récents, reste une option solide sur le papier pour renforcer une défense stéphanoise en quête de régularité.