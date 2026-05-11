ASSE : un renfort de Ligue 2 va débarquer cet été !

L’ASSE continue de préparer la saison 2026-2027. En parallèle du chantier sportif, les Verts vont enregistrer l’arrivée d’un renfort de Ligue 2.

L’ASSE continue de structurer son organisation pour préparer la suite de son projet sportif. Selon les informations publiées par Le Dauphiné Libéré, Julien Brouard, intendant du FC Annecy depuis trois saisons, va rejoindre le club stéphanois dans les prochaines semaines. En effet, comme révélé par notre correspondant Laurent Hess ce lundi, Fabrice Di Natale, en poste depuis 2016, va quitter le club.

Ce mouvement intervient dans une période de réorganisation du côté annécien. Après une nouvelle saison solide en Ligue 2, conclue à la 7e place avec 52 points, le club haut-savoyard travaille déjà sur son futur effectif avec la volonté de conserver une base expérimentée tout en intégrant plusieurs profils issus du monde amateur.

Julien Brouard, valeur sûre à Annecy

Dans ce contexte, le départ de Julien Brouard représente une perte importante dans l’organisation quotidienne du FCA. Très apprécié en interne, il faisait partie des hommes de confiance du staff depuis l’installation durable du club en Ligue 2. Son arrivée à Saint-Étienne confirme également que les Verts ont déjà bouclé la suite de Di Natale.

Pour l’ASSE, ce recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large de reconstruction et de professionnalisation après une saison mouvementée. Le club stéphanois poursuit actuellement plusieurs ajustements structurels afin d’accompagner ses ambitions sportives pour l’exercice 2026-2027, qui s’écrira peut-être en Ligue 1. Mais avant, il faudra passer le play-off face au Red Star ou Rodez, prévu vendredi.