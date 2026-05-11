OM Mercato : la première recrue du remplaçant de Beye déjà connue ?

Alors que l’avenir de Benjamin Pavard à l’OM semblait déjà scellé, une nouvelle intervention de Fabrizio Romano vient relancer le suspense autour du défenseur français.

Le cas Benjamin Pavard continue d’agiter le mercato de l’OM. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à environ 15 millions d’euros, le champion du monde 2018 ne devrait pas poursuivre l’aventure sur la Canebière.

Logiquement, la direction marseillaise n’envisage pas de lever cette option. Une décision qui s’explique par des performances jugées insuffisantes et un contexte de profonde réorganisation sportive au sein du club olympien. Son match face au Havre dimanche soir a d’ailleurs été une fois de plus très décevant.

Retour programmé à l’Inter Milan… sans avenir assuré

Dans ce scénario, Pavard retournerait automatiquement à l’Inter Milan à l’issue de son prêt. Mais son avenir en Lombardie est tout aussi incertain.

Le défenseur français ne figurerait plus dans les plans du club italien, qui chercherait désormais à le placer sur le marché des transferts cet été.

Fabrizio Romano sème le doute

C’est dans ce contexte que le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a apporté une précision importante. Selon lui, si l’OM ne souhaite pas conserver Pavard “dans l’état actuel des choses”, la situation pourrait évoluer en fonction des changements internes à venir.

Le journaliste évoque notamment la possible arrivée d’un nouvel entraîneur en remplacement d’Habib Beye et d’un nouveau directeur sportif à Marseille, ce qui pourrait totalement rebattre les cartes dans ce dossier.

Un mercato ouvert à tous les scénarios

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été actée, mais la tendance reste clairement à un départ du joueur.

Déjà suivi par plusieurs clubs étrangers, notamment en Turquie et en Arabie saoudite selon la presse italienne, Benjamin Pavard pourrait rapidement devenir l’un des profils les plus convoités du mercato estival.

L’OM face à un été décisif

L’Olympique de Marseille s’apprête donc à vivre un mercato crucial, marqué par des choix forts et une restructuration profonde de son effectif.

Le cas Pavard illustre parfaitement cette transition : un joueur de renom, mais dont l’avenir dépend désormais autant des décisions sportives que du futur organigramme du club.