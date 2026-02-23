Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Complètement à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines, Benjamin Pavard ne devrait pas voir l’OM lever son option d’achat. Sauf que l’Inter Milan ne voudrait plus de lui non plus !

Vendredi dernier à Brest (0-2), Benjamin Pavard a confirmé qu’il traversait une mauvaise passe. Impliqué sur les deux buts de Ludovic Ajorque, qu’il avait au marquage, le défenseur central a en plus vu des révélations le concernant remonter à la surface après le départ de Roberto De Zerbi. Comme le fait que son entourage faisait filtrer des informations du vestiaire dans la presse à chaque fois qu’il se retrouve sur le banc. Excellent lors de son arrivée en prêt de l’Inter Milan, début septembre, le champion du monde 2018 déçoit depuis trois bons mois.

L’Inter prêt à faire un effort sur son indemnité ?

Alors, évidemment, la direction de l’OM ne serait pas encline à lever son option d’achat, fixée à 15 M€. Sauf que La Gazzetta dello Sport nous apprend aujourd’hui que l’Inter Milan ne veut plus non plus de Benjamin Pavard ! Son salaire, estimé à 5 M€ annuels, pèse beaucoup trop sur les finances nerazzurre. Pas question de le réintégrer à l’effectif la saison prochaine. Le quotidien milanais assure que l’Inter serait prêt à de nombreux compromis pour voir partir le défenseur nordiste. Soit baisser l’indemnité prévue avec l’OM, soit le vendre à prix cassé à un autre club. En tout cas, l’été prochain, il quittera définitivement l’Inter.

L’OM peut-il revoir sa position pour Benjamin Pavard si jamais l’Inter revoit son prix à la baisse ? Il faudrait pour cela s’assurer qu’il retrouvera l’intégralité de ses moyens la saison prochaine. Car même si sa baisse de rendement relève davantage du mental que du physique, elle est à la fois spectaculaire et inquiétante.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France