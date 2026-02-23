OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : L’IA revoit son classement de Ligue 1 !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À l’approche du sprint final, les projections statistiques d’Opta rebattent totalement les cartes. Entre lutte pour le titre, bataille pour le podium et course au maintien, l’intelligence artificielle affine ses prédictions… et certains clubs risquent de grincer des dents.

Le PSG s’envole, Lens sous pression malgré sa 2e place

Suite à sa victoire contre le FC Metz, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup. Avec la défaite du RC Lenscontre l’AS Monaco (3-2) — alors que les Lensois menaient 2-0 — la dynamique s’est inversée.

Résultat : le PSG affiche désormais 92,6 % de chances d’être sacré champion de France. Une projection écrasante.

Lens, malgré ce revers coûteux, reste solidement installé à la 2e place. L’IA lui accorde 76,67 % de chances de terminer dauphin, contre seulement 14,18 % de probabilité de finir 3e. Le scénario catastrophe ? Voir l’OM repasser devant et terminer 4e : 1,89 %, autant dire une hypothèse presque irréaliste.

Olympico sous haute tension : l’OL favori pour le podium

Le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’annonce décisif.

Lyon part avec un léger avantage : 59,57 % de chances de rester sur le podium et même 13,88 % de probabilités de chiper la 2e place à Lens.

Mais l’Olympico de dimanche au Vélodrome pourrait tout relancer. En cas de victoire marseillaise, l’OM reviendrait à seulement deux points dans ce sprint final.

Pour l’instant, les Marseillais n’ont que 19,88 % de chances de finir 3e, mais restent favoris pour la 4e place avec 44,69 % de probabilités. Un duel électrique en perspective.

Rennes, Lille… la bataille pour l’Europe fait rage

Derrière l’OM, la pression monte. Le Stade Rennais FC et le LOSC Lille sont revenus à trois longueurs des Marseillais.

Les deux clubs disposent chacun d’environ 10 % de chances d’accrocher la 4e place, tandis que RC Strasbourg Alsaceet l’AS Monaco plafonnent à 7 %.

Pour Rennes et Lille, les projections sont très proches : 24 % de chances de terminer 5e ou 6e. Autrement dit, la moindre erreur pourrait coûter une qualification européenne.

FC Nantes : maintien encore flou, mais danger réel

En bas de tableau, rien n’est encore figé. Le FC Nantes a repris espoir après sa victoire contre Le Havre AC, et voit ses chances de finir barragiste grimper à 26,89 %.

Mais le verdict de l’IA reste inquiétant : 41,07 % de probabilités de terminer 17e, synonyme de relégation directe en Ligue 2.

La place de barragiste, qui offrirait une ultime chance face au 3e de Ligue 2, reste ouverte. Mais les Canaris jouent avec le feu.

Une fin de saison sous haute tension

Entre un PSG quasi intouchable, un Lens fragilisé mais solide dauphin, un Olympico qui peut tout faire basculer, une bataille européenne acharnée et un FC Nantes en grand danger, les projections d’Opta promettent une fin de saison brûlante.

L’IA a parlé.

Reste désormais à savoir si le terrain confirmera… ou fera mentir les statistiques.