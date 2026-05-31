Si Pierre Sage n’est pas encore certain d’être l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine, une autre mauvaise nouvelles est tombée.

L’intersaison commence à peine que le RC Lens doit déjà gérer plusieurs dossiers sensibles. Alors que l’avenir de Pierre Sage continue d’alimenter les discussions, une autre information est venue semer le doute chez les supporters sang et or : Amadou Haïdara a subi une intervention chirurgicale. Une annonce surprise effectuée directement par le joueur sur ses réseaux sociaux, sans communication officielle du club.

Haïdara opéré, Lens reste silencieux

Comme déjà évoqué dans la semaine, les supporters du RC Lens ont découvert la nouvelle à travers une photo publiée par le milieu de terrain depuis son lit d’hôpital. Le joueur a tenu à rassurer immédiatement sur son état de santé : « J’ai subi aujourd’hui une légère opération. L’intervention s’est bien déroulée et je suis déjà tourné vers la suite. Ce n’est jamais un moment facile, mais cette étape était nécessaire. Maintenant, place au travail, à la récupération et à tout ce qu’il faut pour revenir au plus vite sur le terrain. Merci à tous pour vos messages et votre soutien, ça compte énormément. » Un message positif qui n’a toutefois pas dissipé toutes les interrogations.

Le point le plus surprenant concerne l’absence totale de communication du RC Lens. Habituellement, lorsqu’un joueur subit une opération ou une blessure importante, le club publie un communiqué détaillant la nature du problème et la durée estimée de l’indisponibilité. Cette fois, rien. Selon l’analyse de Jeunes Footeux, ce silence pourrait justement être rassurant. Il laisserait penser qu’il s’agit davantage d’une intervention programmée et légère, comme un nettoyage articulaire ou une correction fonctionnelle mineure, plutôt que d’une opération lourde nécessitant plusieurs mois de convalescence.

Un mystère qui intrigue

Arrivé l’hiver dernier en provenance du RB Leipzig, Amadou Haïdara n’a pas encore totalement trouvé sa place dans l’effectif lensois. La préparation estivale à venir s’annonce donc particulièrement importante pour l’international malien. Elle doit lui permettre de gagner en rythme, d’assimiler davantage les principes de jeu de Pierre Sage et de s’imposer dans la hiérarchie du milieu de terrain.

Pour cette raison, chaque semaine de préparation comptera. À ce stade, rien n’indique que Haïdara manquera la reprise prévue à la Gaillette, qui devrait intervenir fin juin. Les premiers retours se veulent même plutôt optimistes. Mais tant que la nature exacte de l’opération ne sera pas connue, une part d’incertitude subsistera autour du joueur. Dans un contexte où le RC Lens prépare une saison importante et où plusieurs questions entourent encore l’effectif, cette zone d’ombre nourrit forcément les inquiétudes des supporters.