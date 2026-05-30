RC Lens Mercato : qui est Giulian Biancone, ciblé pour renforcer la défense centrale ?

Le RC Lens s’intéresserait à Giulian Biancone, défenseur central français de 26 ans évoluant à l’Olympiakos. Une idée maline et abordable en vue de la saison 2026-2027.

Le RC Lens s’active sur le marché des transferts. Après les départs annoncés de certains cadres, dont potentiellement Malang Sarr, le club artésien, via son directeur sportif Jean-Louis Leca, étudierait le profil de Giulian Biancone, défenseur central français de 26 ans évoluant à l’Olympiakos. Un recrutement d’expérience, ciblé et financièrement raisonnable.

Né le 31 mars 2000 à Fréjus (Var), Giulian Biancone est formé à l’AS Monaco, et incarne le défenseur moderne : grand, athlétique, droitier, avec une bonne relance et une présence physique imposante. Son parcours professionnel commence avec une poignée de matchs joués avec l’ASM, puis une expérience de 45 matchs au Cercle Bruges, mais aussi un prêt à Troyes en Ligue 1, où il s’impose comme un titulaire régulier. Il y marque notamment un but contre… le RC Lens lors de la saison 2021/2022. Il rejoint ensuite Nottingham Forest en Premier League (2 matchs seulement) contre 10 millions d’euros, avant un transfert définitif à l’Olympiakos en septembre 2023.

Un renfort d’expérience avec quelques matchs européens

À l’Olympiakos (Grèce), Biancone s’est forgé une belle expérience européenne. Au total, il a disputé 4 matchs de Ligue Europa et 7 de Ligue des Champions, et s’est habitué à un haut niveau d’exigence, tant en championnat grec qu’en coupes européennes. En 2025-2026, il reste un élément important de l’effectif, même s’il n’est pas toujours indiscutable.

Points forts :

Une forte présence dans les duels

Polyvalence (il peut dépanner sur les côtés)

Mentalité guerrière et combattante, souvent soulignée par ceux qui l’ont côtoyé

Expérience en Ligue 1 et en Europe

Sa valeur est estimée autour de 2,5 M€ (selon Transfermarkt), ce qui correspond parfaitement au profil « prudent » recherché par Lens.

Pourquoi le RC Lens s’intéresse-t-il à lui ?

Face aux départs dans le secteur défensif (Baidoo et Ganiou courtisés, Sarr en fin de contrat, incertitude sur l’état de Gradit), Lens voudra sans doute renforcer sa défense centrale pour rester compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le départ de Sarr n’est évidemment pas lié du tout, car il faudra en plus recruter un axial gauche si l’ancien Niçois venait à s’en aller. Pour occuper l’axe voire l’axe droit de la défense à 3, Biancone peut apporter :

Une belle expérience

Un profil physique complémentaire

Une connaissance du championnat français

Un contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympiakos, ce qui pourrait permettre une négociation abordable (prêt avec option d’achat ou transfert sec modéré)

En tout cas, Giulian Biancone représenterait un renfort expérimenté, fiable et immédiatement opérationnel pour la défense lensoise. Un profil typique des bons coups que le RC Lens a souvent réussi ces dernières années. À suivre dans les prochaines semaines…