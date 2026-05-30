À LA UNE DU 30 MAI 2026
[08:00]RC Lens Mercato : qui est Giulian Biancone, ciblé pour renforcer la défense centrale ?
[07:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Deux fiascos en deux ans, Kilmer Sports a encore eu tout faux !»
[06:00]OGC Nice – ASSE (4-1) : les notes des Verts
[23:00]OL Mercato : un énorme transfert cet été grâce au FC Barcelone ?
[22:47]OGC Nice – ASSE (4-1) : les Verts se font pulvériser par les Aiglons et restent en Ligue 2
[22:30]PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à sacrifier João Neves pour frapper un grand coup cet été ?
[22:10]OM : Longoria veut s’offrir à River Plate un transfert dont il rêvait à Marseille
[21:50]Stade Rennais Mercato : Pouille se défend pour Thomasson, le RC Lens explose de rire
[21:30]PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL, LOSC : l’IA prédit les 10 prochains vainqueurs de la Coupe de France
[21:10]ASSE : les Verts ont tenté un gros coup de poker avant le barrage retour contre Nice

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : qui est Giulian Biancone, ciblé pour renforcer la défense centrale ?

Par William Tertrin - 30 Mai 2026, 08:00
💬 Commenter
Giulian Biancone (Olympiakos)

Le RC Lens s’intéresserait à Giulian Biancone, défenseur central français de 26 ans évoluant à l’Olympiakos. Une idée maline et abordable en vue de la saison 2026-2027.

Le RC Lens s’active sur le marché des transferts. Après les départs annoncés de certains cadres, dont potentiellement Malang Sarr, le club artésien, via son directeur sportif Jean-Louis Leca, étudierait le profil de Giulian Biancone, défenseur central français de 26 ans évoluant à l’Olympiakos. Un recrutement d’expérience, ciblé et financièrement raisonnable.

Né le 31 mars 2000 à Fréjus (Var), Giulian Biancone est formé à l’AS Monaco, et incarne le défenseur moderne : grand, athlétique, droitier, avec une bonne relance et une présence physique imposante. Son parcours professionnel commence avec une poignée de matchs joués avec l’ASM, puis une expérience de 45 matchs au Cercle Bruges, mais aussi un prêt à Troyes en Ligue 1, où il s’impose comme un titulaire régulier. Il y marque notamment un but contre… le RC Lens lors de la saison 2021/2022. Il rejoint ensuite Nottingham Forest en Premier League (2 matchs seulement) contre 10 millions d’euros, avant un transfert définitif à l’Olympiakos en septembre 2023.

Un renfort d’expérience avec quelques matchs européens

À l’Olympiakos (Grèce), Biancone s’est forgé une belle expérience européenne. Au total, il a disputé 4 matchs de Ligue Europa et 7 de Ligue des Champions, et s’est habitué à un haut niveau d’exigence, tant en championnat grec qu’en coupes européennes. En 2025-2026, il reste un élément important de l’effectif, même s’il n’est pas toujours indiscutable.

Points forts :

  • Une forte présence dans les duels
  • Polyvalence (il peut dépanner sur les côtés)
  • Mentalité guerrière et combattante, souvent soulignée par ceux qui l’ont côtoyé
  • Expérience en Ligue 1 et en Europe

Sa valeur est estimée autour de 2,5 M€ (selon Transfermarkt), ce qui correspond parfaitement au profil « prudent » recherché par Lens.

Pourquoi le RC Lens s’intéresse-t-il à lui ?

Face aux départs dans le secteur défensif (Baidoo et Ganiou courtisés, Sarr en fin de contrat, incertitude sur l’état de Gradit), Lens voudra sans doute renforcer sa défense centrale pour rester compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le départ de Sarr n’est évidemment pas lié du tout, car il faudra en plus recruter un axial gauche si l’ancien Niçois venait à s’en aller. Pour occuper l’axe voire l’axe droit de la défense à 3, Biancone peut apporter :

  • Une belle expérience
  • Un profil physique complémentaire
  • Une connaissance du championnat français
  • Un contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympiakos, ce qui pourrait permettre une négociation abordable (prêt avec option d’achat ou transfert sec modéré)

En tout cas, Giulian Biancone représenterait un renfort expérimenté, fiable et immédiatement opérationnel pour la défense lensoise. Un profil typique des bons coups que le RC Lens a souvent réussi ces dernières années. À suivre dans les prochaines semaines…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot