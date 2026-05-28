RC Lens : les supporters ont un nouveau favori en cas de départ de Pierre Sage

Alors que l’avenir de Pierre Sage au RC Lens est toujours incertain, les supporters ont un nouveau favori en cas de changement sur le banc.

Le mercato des entraîneurs s’agite en Ligue 1, et le RC Lens se retrouve, une fois de plus, au cœur des discussions. Selon les informations relayées par Foot Mercato, l’AS Monaco aurait trouvé un accord avec Filipe Luís pour prendre la succession de Sébastien Pocognoli, en partance du club princier.

Un changement majeur sur le Rocher qui pourrait déclencher un effet domino sur plusieurs bancs du championnat… et particulièrement à Lens.

Certains supporters veulent Pocognoli

Le RC Lens, dirigé par Pierre Sage, est associé depuis plusieurs jours à l’évolution des mouvements sur les bancs français. Et pour cause, le coach lensois continue de laisser planer le doute sur son avenir.

Dans ce contexte, le nom de Sébastien Pocognoli revient avec insistance dans certaines discussions de supporters lensois sur les réseaux sociaux. L’idée est simple : si Pierre Sage venait à quitter le club dans un futur proche, l’actuel entraîneur monégasque pourrait représenter une option crédible.

Son profil, axé sur un jeu structuré et une forte discipline collective, séduit une partie des supporters sang et or, toujours attentif aux entraîneurs capables de s’inscrire dans un projet de progression.

Le nom du duo Pantaloni-Cahuzac également cité

La situation actuelle du RC Lens repose aussi sur un équilibre fragile : Pierre Sage a multiplié les déclarations autour de son avenir, et il ne sait pas encore s’il sera l’entraîneur du RCL la saison prochaine.

Dans ce contexte, chaque mouvement de banc dans les autres clubs majeurs, comme Monaco, est scruté avec attention à Lens. Le simple départ de Pocognoli du Rocher suffit à alimenter des projections en Artois. Le nom du duo de choc Pantaloni-Cahuzac est également cité, surtout que le second est censé débarquer à Lens pour intégrer le staff de Sage.

Filipe Luís futur coach de Monaco

L’AS Monaco, de son côté, continue sa politique de renouvellement rapide sur le banc. L’arrivée annoncée de Filipe Luís, ancien joueur de l’Atlético, confirme cette tendance à miser sur des profils émergents, souvent internationaux, pour relancer un projet sportif instable malgré des ambitions européennes élevées.

Entre instabilité structurelle et ambitions élevées, la Ligue 1 continue d’être un championnat où les bancs changent rapidement. Lens n’échappe pas à cette règle, même si le club tente de s’inscrire dans une logique de continuité avec Pierre Sage.

Mais dans les tribunes et sur les réseaux, certains supporters commencent déjà à anticiper l’après… et à placer des noms sur la table, dont celui de Sébastien Pocognoli.