RC Lens Mercato : Leca sur le point d’obtenir gain de cause pour un dossier très chaud ?

Alors que le RC Lens s’apprête à vivre un mercato stratégique, le dossier Malang Sarr pourrait connaître un tournant décisif.

Le dossier Malang Sarr continue d’agiter les coulisses du RC Lens. Selon le journaliste Ben Jacobs, le défenseur lensois est sur le point de rejoindre la structure Excellence Sport Nation, une agence de représentation qui gère notamment des joueurs de premier plan comme Aurélien Tchouaméni.

Ce changement d’intermédiaire n’est pas anodin. Il intervient à un moment clé de sa carrière, alors que son avenir à Lens reste encore incertain malgré des discussions autour d’une prolongation.

Cette évolution pourrait rebattre les cartes dans les négociations, en redéfinissant les priorités du joueur comme celles du club.

Le RC Lens veut sécuriser son cadre défensif

Du côté du RC Lens, la position est claire : le club souhaite conserver Malang Sarr. Les dirigeants artésiens travaillent depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat afin d’éviter un départ libre de son taulier en défense.

Si une prolongation reste envisageable selon la même source, le dossier est loin d’être simple. Plusieurs clubs surveillent attentivement la situation du défenseur.

Parmi les principaux intéressés : Al-Hilal, très actif sur le marché européen, mais aussi des clubs de Premier League, toujours à l’affût de profils expérimentés. Pour rappel, Sarr connaît (un peu) le championnat pour y avoir disputé 8 matchs sous les couleurs de Chelsea. Le club d’Al-Diraiyah, promu en D1 saoudienne, a également été cité.

Un tournant stratégique pour le mercato lensois

Ce changement d’agence pourrait finalement jouer en faveur du RC Lens. En clarifiant son entourage et sa stratégie, Malang Sarr ouvre potentiellement la porte à une discussion plus directe et structurée avec ses dirigeants.

Dans un mercato où chaque décision peut impacter la stabilité du vestiaire, le club artésien espère bien obtenir gain de cause dans ce dossier très chaud.