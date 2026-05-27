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RC Lens : une option inattendue pour la succession de Pierre Sage prend de l’ampleur chez les supporters

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 13:20
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Pierre Sage (RC Lens)

En cas de départ de Pierre Sage cet été, le RC Lens pourrait déjà avoir tout prévu pour sa succession sur le banc des Sang et Or.

Le RC Lens pourrait devoir anticiper un changement majeur sur son banc cet été. Alors que l’avenir de Pierre Sage reste encore incertain, plusieurs scénarios commencent déjà à émerger en interne et dans les discussions autour du club. Et parmi eux, une option inattendue gagne du terrain : un duo composé de Yannick Cahuzac et Olivier Pantaloni.

Une idée qui fait son chemin chez les supporters

Lancé initialement comme une hypothèse, ce tandem commence à susciter de plus en plus de réactions positives chez les suiveurs du RC Lens. Le principe serait simple : s’appuyer sur deux profils complémentaires, avec Cahuzac pour l’identité, l’intensité et la connaissance du club, et Pantaloni pour son expérience et sa gestion d’un groupe professionnel sur la durée. Une option qui intrigue, mais qui séduit par sa cohérence.

Sur les réseaux, plusieurs voix commencent à valider cette piste. Depuis Nantes, Emmanuel Merceron a notamment évoqué cette possibilité en cas de départ de Pierre Sage : « Et si Sage acceptait cette offre anglaise et que Pantaloni rejoignait Cahuzac à Lens ? Plausible ? » Dans le même esprit, d’autres observateurs, comme Chuck, estiment que cette association pourrait fonctionner : « Vous le sentez le duo Pantaloni / Cahuzac. »

Un tandem qui collerait à l’ADN lensois

Si cette idée prend de l’ampleur, c’est aussi parce qu’elle correspond à l’identité forte du RC Lens : intensité, engagement, et proximité avec le vestiaire. Ancien de la maison, Cahuzac incarne parfaitement cette culture sang et or, tandis que Pantaloni apporterait une dimension plus structurée et expérimentée sur le plan tactique et managérial. Un équilibre qui pourrait séduire en cas de réorganisation du staff.

Pour l’instant, Pierre Sage reste en poste et aucune décision officielle n’a été prise concernant son avenir. Mais les mouvements en coulisses montrent que le RC Lens pourrait déjà commencer à envisager différents scénarios pour ne pas être pris de court. Et dans cette réflexion, l’idée d’un duo Cahuzac–Pantaloni apparaît comme une option de plus en plus crédible.

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