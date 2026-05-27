Nouvelle recrue du Stade Rennais, Adrien Thomasson (32 ans) a publié un message d’adieu qui a fait fondre en larmes les supporters du RC Lens.

Le départ d’Adrien Thomasson (32 ans) au Stade Rennais continue de susciter une vive émotion du côté du RC Lens. Si le milieu de terrain a déjà tourné la page sportivement, c’est un message publié par sa compagne Nahid qui a particulièrement touché les supporters lensois.

Dans un texte long et très personnel, elle revient sur son passage dans l’Artois comme une expérience marquante, bien au-delà du football. Elle évoque une aventure humaine forte, faite de rencontres, d’émotions et de liens créés avec le club et ses supporters.

« Il y a des clubs qui marquent une carrière… et d’autres qui marquent une vie. Quelqu’un nous a dit “tu pleures quand tu arrives et tu pleures quand tu pars” ça fait 2 semaines que je pleure. Ces années à Lens resteront gravées à jamais dans nos cœurs. On est arrivés ici avec beaucoup d’émotions, d’espoirs, de rêves… et on repart aujourd’hui avec tellement plus que ça, a-t-elle déclaré sur Instagram en suscitai de nombreuses réactions émues. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait vivre cette aventure lensoise, ces personnes qui sont devenues des amis, merci aux supporters, et merci au RC Lens qui m’a permis de vivre une expérience incroyable dans ma vie et surtout qui m’a permis de rencontrer des personnes qui aujourd’hui sont ma famille (ils se reconnaîtront les zgegs, cœur sur vous). Et merci à toi, Adrien Thomasson, tu sais tout… Allez clap de fin je pleure. Ce ne sont pas des adieux juste des au revoir. Je vous aime. »

Ce témoignage, très relayé sur les réseaux sociaux, illustre l’attachement profond que le couple Thomasson a su tisser avec les amoureux du RC Lens. Place désormais à un nouveau chapitre de sa carrière, au Stade Rennais.