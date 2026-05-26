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FRANCE

OM Mercato : scénario catastrophe activé pour éviter une facture énorme à McCourt

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 23:00
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Frank McCourt

La non-qualification de l’OM en Ligue des Champions va déclencher un effet domino financier immédiat. En effet, Frank McCourt va être contraint de remettre la main à la poche, poussant le club à accélérer des ventes avant le 30 juin pour alléger la facture.

La fin de saison de l’OM ne se joue pas seulement sur le terrain. Elle se joue surtout dans les bureaux de la Commanderie… et dans les comptes. Selon des informations du journaliste Romain Molina, la non-qualification en Ligue des Champions va avoir des conséquences directes sur l’actionnaire Frank McCourt, contraint d’absorber un déficit plus important que prévu.

Au cœur du problème : une mécanique financière bien connue du football moderne, où l’absence de Ligue des champions déséquilibre immédiatement tout le modèle économique.

Un énorme chèque signé par McCourt

Sans revenus européens majeurs, l’OM se retrouve mécaniquement en situation de déficit structurel. Pour rappel, le bilan de l’exercice 2024/2025 s’était soldé sur un déficit de près de 105 millions d’euros.

Dans ce scénario, Frank McCourt va donc de nouveau être amené à compenser les pertes par un apport direct, comme déjà pressenti. Romain Molina a bien confirmé que le boss marseillais va signer un énorme chèque qui viendrait s’ajouter aux montants déjà investis depuis son arrivée à l’OM en 2016, estimés à plusieurs centaines de millions d’euros.

Le 30 juin, date clé pour équilibrer les comptes

C’est là que le calendrier devient crucial. Le 30 juin correspond à la clôture comptable de nombreux clubs européens. À cette date, les directions financières cherchent à présenter des comptes assainis, notamment pour passer les contrôles de la DNCG.

Dans ce contexte, l’OM va être contraint d’accélérer des ventes de joueurs afin d’améliorer immédiatement ses résultats financiers. L’objectif est simple : réduire le déficit affiché et limiter la contribution supplémentaire du propriétaire.

Autrement dit, vendre vite pour éviter de “charger” encore davantage la note de McCourt.

Une dépendance structurelle à l’Europe

Ce fonctionnement met en lumière une réalité déjà connue du football français : sans Ligue des Champions, les clubs du haut de tableau basculent dans un modèle fragile.

Comme l’ont rappelé plusieurs observateurs du secteur, les droits TV nationaux ne suffisent plus à compenser la masse salariale et les investissements sportifs. Dans ce cadre, l’OM dépend fortement de ses performances européennes pour maintenir un équilibre.

Un été sous tension à Marseille

L’été marseillais va donc être marqué par une accélération des départs, même pour des joueurs importants. Le marché des transferts deviendrait alors un outil de régulation financière autant que sportif.

Pour Frank McCourt, déjà engagé à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros depuis son arrivée, la question n’est plus seulement d’investir… mais de contenir.

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